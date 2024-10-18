19 октября 2024 года на стадионе «Tobyl Arena» состоится матч 23-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Тоболом» и «Ордабасы». Обе команды нацелены на победу: «Ордабасы» занимает лидирующую позицию в чемпионате, в то время как «Тобол» старается улучшить свои результаты, удерживаясь в середине таблицы.

«Тобол»

«Тобол» занимает 6-е место в чемпионате и имеет в активе 30 очков. Команда показывает стабильную результативность, забивая в 9 последних матчах подряд. Лучший бомбардир команды, Ислам Чесноков, забил 10 голов в 25 матчах. Однако «Тобол» не всегда стабильно играет в обороне, пропустив 5 голов в последних 5 матчах. В домашних матчах команда сохраняет определенную уверенность, что может оказаться решающим фактором в предстоящем поединке.

Последние матчи «Тобола»:

«Ордабасы»

«Ордабасы» уверенно занимает 1-е место в турнирной таблице с 39 очками. Команда демонстрирует высокую результативность и стабильность, забивая в 12 последних матчах подряд. Лучший бомбардир команды – Жасур Яхшибоев, имеющий 10 голов в 22 матчах. Несмотря на успешные выступления, оборона «Ордабасы» периодически допускает ошибки, пропуская 6 голов в последних 5 матчах.

Последние матчи «Ордабасы»:

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами «Ордабасы» одерживал верх в большинстве матчей. В последней игре 12 мая 2024 года «Ордабасы» обыграл «Тобол» со счетом 1:0. В предыдущих встречах также отмечается, что «Тобол» редко удается уверенно переиграть соперника, что добавляет преимущества гостям в предстоящем поединке.

Последние встречи:

«Ордабасы» 1:0 «Тобол»

«Ордабасы» 1:1 «Тобол» (Суперкубок)

«Тобол» 0:0 «Ордабасы»

Статистика

«Тобол»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

«Ордабасы»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Прогноз на матч «Тобол» – «Ордабасы»

«Ордабасы» выглядит фаворитом в предстоящем матче благодаря своей уверенной игре и позиции лидера. Однако «Тобол» показывает, что способен на упорную борьбу, особенно на своем поле. Исходя из текущих показателей и статистики, можно ожидать равный матч с возможностью обмена голами.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ордабасы» – коэффициент 2.15

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Ордабасы» за коэффициент 2.15.

Прогноз на точный счет

С учетом текущих форм команд и их статистики, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Ордабасы» с минимальным перевесом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ордабасы» за коэффициент 8.00.