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    • Прогноз на точный счет матча «Тобол» – «Ордабасы», Казахстан. Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Тобол» – «Ордабасы», Казахстан. Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «Tobyl Arena» состоится матч 23-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Тоболом» и «Ордабасы». Обе команды нацелены на победу: «Ордабасы» занимает лидирующую позицию в чемпионате, в то время как «Тобол» старается улучшить свои результаты, удерживаясь в середине таблицы.

    «Тобол»

    «Тобол» занимает 6-е место в чемпионате и имеет в активе 30 очков. Команда показывает стабильную результативность, забивая в 9 последних матчах подряд. Лучший бомбардир команды, Ислам Чесноков, забил 10 голов в 25 матчах. Однако «Тобол» не всегда стабильно играет в обороне, пропустив 5 голов в последних 5 матчах. В домашних матчах команда сохраняет определенную уверенность, что может оказаться решающим фактором в предстоящем поединке.

    Последние матчи «Тобола»:

    «Ордабасы»

    «Ордабасы» уверенно занимает 1-е место в турнирной таблице с 39 очками. Команда демонстрирует высокую результативность и стабильность, забивая в 12 последних матчах подряд. Лучший бомбардир команды – Жасур Яхшибоев, имеющий 10 голов в 22 матчах. Несмотря на успешные выступления, оборона «Ордабасы» периодически допускает ошибки, пропуская 6 голов в последних 5 матчах.

    Последние матчи «Ордабасы»:

    Личные встречи

    В последних личных встречах между этими командами «Ордабасы» одерживал верх в большинстве матчей. В последней игре 12 мая 2024 года «Ордабасы» обыграл «Тобол» со счетом 1:0. В предыдущих встречах также отмечается, что «Тобол» редко удается уверенно переиграть соперника, что добавляет преимущества гостям в предстоящем поединке.

    Последние встречи:

    • «Ордабасы» 1:0 «Тобол»
    • «Ордабасы» 1:1 «Тобол» (Суперкубок)
    • «Тобол» 0:0 «Ордабасы»

    Статистика

    «Тобол»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    «Ордабасы»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    Прогноз на матч «Тобол» – «Ордабасы»

    «Ордабасы» выглядит фаворитом в предстоящем матче благодаря своей уверенной игре и позиции лидера. Однако «Тобол» показывает, что способен на упорную борьбу, особенно на своем поле. Исходя из текущих показателей и статистики, можно ожидать равный матч с возможностью обмена голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ордабасы» – коэффициент 2.15
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Ордабасы» за коэффициент 2.15.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущих форм команд и их статистики, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Ордабасы» с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ордабасы» за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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