19 октября 2024 года на стадионе «Tobyl Arena» состоится матч 23-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Тоболом» и «Ордабасы». Обе команды нацелены на победу: «Ордабасы» занимает лидирующую позицию в чемпионате, в то время как «Тобол» старается улучшить свои результаты, удерживаясь в середине таблицы.
«Тобол»
«Тобол» занимает 6-е место в чемпионате и имеет в активе 30 очков. Команда показывает стабильную результативность, забивая в 9 последних матчах подряд. Лучший бомбардир команды, Ислам Чесноков, забил 10 голов в 25 матчах. Однако «Тобол» не всегда стабильно играет в обороне, пропустив 5 голов в последних 5 матчах. В домашних матчах команда сохраняет определенную уверенность, что может оказаться решающим фактором в предстоящем поединке.
Последние матчи «Тобола»:
- «Женис» 2:1 «Тобол»
- «Тобол» 1:0 «Шахтер Караганда»
- «Тобол» 3:0 «Актобе»
- «Елимай» 2:1 «Тобол»
- «Тобол» 1:1 «Атырау»
«Ордабасы»
«Ордабасы» уверенно занимает 1-е место в турнирной таблице с 39 очками. Команда демонстрирует высокую результативность и стабильность, забивая в 12 последних матчах подряд. Лучший бомбардир команды – Жасур Яхшибоев, имеющий 10 голов в 22 матчах. Несмотря на успешные выступления, оборона «Ордабасы» периодически допускает ошибки, пропуская 6 голов в последних 5 матчах.
Последние матчи «Ордабасы»:
- «Кызыл-Жар» 0:1 «Ордабасы»
- «Ордабасы» 2:0 «Туран»
- «Ордабасы» 2:4 «Астана»
- «Ордабасы» 1:0 «Атырау»
- «Кайсар» 2:1 «Ордабасы»
Личные встречи
В последних личных встречах между этими командами «Ордабасы» одерживал верх в большинстве матчей. В последней игре 12 мая 2024 года «Ордабасы» обыграл «Тобол» со счетом 1:0. В предыдущих встречах также отмечается, что «Тобол» редко удается уверенно переиграть соперника, что добавляет преимущества гостям в предстоящем поединке.
Последние встречи:
- «Ордабасы» 1:0 «Тобол»
- «Ордабасы» 1:1 «Тобол» (Суперкубок)
- «Тобол» 0:0 «Ордабасы»
Статистика
«Тобол»
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
«Ордабасы»
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
Прогноз на матч «Тобол» – «Ордабасы»
«Ордабасы» выглядит фаворитом в предстоящем матче благодаря своей уверенной игре и позиции лидера. Однако «Тобол» показывает, что способен на упорную борьбу, особенно на своем поле. Исходя из текущих показателей и статистики, можно ожидать равный матч с возможностью обмена голами.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ордабасы» – коэффициент 2.15
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Ордабасы» за коэффициент 2.15.
Прогноз на точный счет
С учетом текущих форм команд и их статистики, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Ордабасы» с минимальным перевесом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Ордабасы» за коэффициент 8.00.