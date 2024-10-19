Тобол
19.10.2024, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
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Ордабасы
32' Е. Тапалов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
1
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
15
Альберт Габараев
ЦЗ
55
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
16
Еркин Тапалов
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
8
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
77
Давид Энен
ЛВ
11
Ислам Чесноков
ПВ
10
Игор Иванович
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Ордабасы
71
Сергей Игнатович
ВР
17
Златан Шехович
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
19
Евгений Макаренко
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Тобол
12
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
4
Ermek Abdulla
ЦЗ
21
Радослав Цонев
ЦП
51
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Ордабасы
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
4
Ловро Квек
ОП
11
Максим Федин
ПВ
7
Шахбоз Умаров
ПВ
4-3-3
1
Покатилов
3
Асранкулов
55
Миладинович
5
Ндиайе
15
Габараев
16
Тапалов
6
Эдедем
8
Эль-Мессауди
77
Энен
11
Чесноков
10
Иванович
4-3-2-1
71
Игнатович
32
Пластун
25
Малый
23
Эрланов
17
Шехович
22
Астанов
19
Макаренко
8
Тагыберген
10
Яхшибоев
9
Исламхан
41
Беседин
11
Чесноков
7
Жумашев
7
Жумашев
11
Чесноков
25
Малый
7
Умаров
7
Умаров
25
Малый
Остались в запасе
Тобол
Ордабасы
12
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
4
Ermek Abdulla
ЦЗ
21
Радослав Цонев
ЦП
51
Бейбит Галым
АП
Главный тренер
Милич Чурчич
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
4
Ловро Квек
ОП
11
Максим Федин
ПВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
12
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
4
Ermek Abdulla
ЦЗ
21
Радослав Цонев
ЦП
51
Бейбит Галым
АП
Остались в запасе
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
4
Ловро Квек
ОП
11
Максим Федин
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Тобол - Ордабасы
2
2
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Ордабасы», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Ордабасы»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».