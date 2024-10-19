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    • «Тобол» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

    «Тобол» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

    Тобол
    19.10.2024, суббота, 16:00
    Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
    1 : 0
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Ордабасы
    32' Е. Тапалов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Тобол
    1
    Стас Покатилов
    ВР
    3
    Роман Асранкулов
    ЛЗ
    15
    Альберт Габараев
    ЦЗ
    55
    Иван Миладинович
    ЦЗ
    5
    Пап-Алиун Ндиайе
    ЦЗ
    16
    Еркин Тапалов
    ОП
    6
    Эссьен Эдедем
    ОП
    8
    Ахмед Эль-Мессауди
    ОП
    77
    Давид Энен
    ЛВ
    11
    Ислам Чесноков
    ПВ
    10
    Игор Иванович
    ПВ
    Главный тренер
    Милич Чурчич
    Ордабасы
    71
    Сергей Игнатович
    ВР
    17
    Златан Шехович
    ЛЗ
    32
    Игорь Пластун
    ЦЗ
    25
    Сергей Малый
    ЦЗ
    23
    Темирлан Эрланов
    ЦЗ
    8
    Асхат Тагыберген
    ЦП
    19
    Евгений Макаренко
    ЦП
    9
    Бауржан Исламхан
    АП
    22
    Султанбек Астанов
    ПП
    10
    Жасур Яхшибоев
    ПВ
    41
    Артем Беседин
    ЦФ
    Главный тренер
    Кирилл Кекер
    Тобол
    12
    Султан Бусурманов
    ВР
    35
    Юрий Мелихов
    ВР
    25
    Роман Божко
    ЦЗ
    4
    Ermek Abdulla
    ЦЗ
    21
    Радослав Цонев
    ЦП
    51
    Бейбит Галым
    АП
    7
    Жаслан Жумашев
    ПВ
    Ордабасы
    5
    Гафуржан Суюмбаев
    ЛЗ
    4
    Ловро Квек
    ОП
    11
    Максим Федин
    ПВ
    7
    Шахбоз Умаров
    ПВ
    4-3-3
    1
    Покатилов
    3
    Асранкулов
    55
    Миладинович
    5
    Ндиайе
    15
    Габараев
    16
    Тапалов
    6
    Эдедем
    8
    Эль-Мессауди
    77
    Энен
    11
    Чесноков
    10
    Иванович
    4-3-2-1
    71
    Игнатович
    32
    Пластун
    25
    Малый
    23
    Эрланов
    17
    Шехович
    22
    Астанов
    19
    Макаренко
    8
    Тагыберген
    10
    Яхшибоев
    9
    Исламхан
    41
    Беседин
    11
    Чесноков
    7
    Жумашев
    7
    Жумашев
    11
    Чесноков
    25
    Малый
    7
    Умаров
    7
    Умаров
    25
    Малый
    Остались в запасе
    Тобол
    Ордабасы
    12
    Султан Бусурманов
    ВР
    35
    Юрий Мелихов
    ВР
    25
    Роман Божко
    ЦЗ
    4
    Ermek Abdulla
    ЦЗ
    21
    Радослав Цонев
    ЦП
    51
    Бейбит Галым
    АП
    Главный тренер
    Милич Чурчич
    5
    Гафуржан Суюмбаев
    ЛЗ
    4
    Ловро Квек
    ОП
    11
    Максим Федин
    ПВ
    Главный тренер
    Кирилл Кекер
    Остались в запасе
    12
    Султан Бусурманов
    ВР
    35
    Юрий Мелихов
    ВР
    25
    Роман Божко
    ЦЗ
    4
    Ermek Abdulla
    ЦЗ
    21
    Радослав Цонев
    ЦП
    51
    Бейбит Галым
    АП
    Остались в запасе
    5
    Гафуржан Суюмбаев
    ЛЗ
    4
    Ловро Квек
    ОП
    11
    Максим Федин
    ПВ
    Главный тренер
    Милич Чурчич
    Главный тренер
    Кирилл Кекер
    Статистика матча Тобол - Ордабасы
    2
    2
    Желтые карточки
    2
    2

    Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Ордабасы», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол»«Ордабасы»

    «Тобол» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

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    Прогноз на точный счет матча «Тобол» – «Ордабасы», Казахстан. Премьер-лига, 19 октября 2024 года
    Источник: «Бомбардир»

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    19.10.2024 15:43
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