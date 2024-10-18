Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Брест» – «Ренн», Лига 1, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Брест» – «Ренн», Лига 1, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» пройдет матч восьмого тура Лиги 1 между «Брестом» и «Ренном». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, и этот матч имеет важное значение для обеих, чтобы укрепить свои позиции.

    «Брест»

    «Брест» занимает 11-е место в Лиге 1 с 9 очками после 7 туров. Команда демонстрирует уверенную игру на домашнем стадионе, выиграв последние четыре матча. В последних пяти играх они забили 10 голов, пропустив всего 4, что говорит о сбалансированной обороне и атакующей мощи. Лучший бомбардир – Абдалла Сима, который забил 3 гола в 7 матчах. Последний матч против «Гавра» завершился победой со счетом 2:0, что показывает, что «Брест» в хорошей форме.

    Последние матчи «Бреста»:

    «Ренн»

    «Ренн» занимает 12-е место с 7 очками и не может выиграть в трех последних матчах Лиги 1. Команда забивает в каждом из последних 13 матчей, но также пропускает в последних трех. Несмотря на стабильность в атаке, «Ренн» испытывает проблемы в обороне, что видно из 8 пропущенных голов в последних пяти играх. Арно Калимуэндо лидирует среди бомбардиров команды с 7 голами в 11 матчах. Последние результаты не утешают – поражения от «ПСЖ» и «Монако» указывают на сложности в матчах против сильных соперников.

    Последние матчи «Ренна»:

    Личные встречи

    В последних встречах «Ренн» имеет преимущество над «Брестом», не проигрывая в 11 из 13 последних матчей против этого соперника. Однако «Брест» сумел выиграть у «Ренна» в апреле 2024 года со счетом 5:4, что демонстрирует их способность бороться с этим соперником на своем поле.

    Последние встречи:

    • «Ренн» 4:5 «Брест»
    • «Брест» 0:0 «Ренн»
    • «Брест» 1:2 «Ренн»

    Статистика

    «Брест»

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Ренн»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Брест» – «Ренн»

    С учетом текущей формы и статистики обеих команд, можно ожидать напряженную игру с голами с обеих сторон. «Брест», играя дома, имеет преимущество, особенно учитывая проблемы «Ренна» в обороне на выезде. В то же время «Ренн» остается опасным в атаке, что позволяет предположить, что обе команды сумеют забить. Тем не менее, «Брест» выглядит более устойчиво, особенно на домашней арене.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Бреста» – коэффициент 2.30
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Бреста» за коэффициент 2.30.

    Прогноз на точный счет

    С учетом анализа и текущих показателей команд, наиболее вероятным исходом видится победа «Бреста» со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Бреста» за 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:48
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 