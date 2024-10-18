19 октября 2024 года на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» пройдет матч восьмого тура Лиги 1 между «Брестом» и «Ренном». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, и этот матч имеет важное значение для обеих, чтобы укрепить свои позиции.

«Брест»

«Брест» занимает 11-е место в Лиге 1 с 9 очками после 7 туров. Команда демонстрирует уверенную игру на домашнем стадионе, выиграв последние четыре матча. В последних пяти играх они забили 10 голов, пропустив всего 4, что говорит о сбалансированной обороне и атакующей мощи. Лучший бомбардир – Абдалла Сима, который забил 3 гола в 7 матчах. Последний матч против «Гавра» завершился победой со счетом 2:0, что показывает, что «Брест» в хорошей форме.

Последние матчи «Бреста»:

«Ренн»

«Ренн» занимает 12-е место с 7 очками и не может выиграть в трех последних матчах Лиги 1. Команда забивает в каждом из последних 13 матчей, но также пропускает в последних трех. Несмотря на стабильность в атаке, «Ренн» испытывает проблемы в обороне, что видно из 8 пропущенных голов в последних пяти играх. Арно Калимуэндо лидирует среди бомбардиров команды с 7 голами в 11 матчах. Последние результаты не утешают – поражения от «ПСЖ» и «Монако» указывают на сложности в матчах против сильных соперников.

Последние матчи «Ренна»:

Личные встречи

В последних встречах «Ренн» имеет преимущество над «Брестом», не проигрывая в 11 из 13 последних матчей против этого соперника. Однако «Брест» сумел выиграть у «Ренна» в апреле 2024 года со счетом 5:4, что демонстрирует их способность бороться с этим соперником на своем поле.

Последние встречи:

«Ренн» 4:5 «Брест»

«Брест» 0:0 «Ренн»

«Брест» 1:2 «Ренн»

Статистика

«Брест»

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах

«Ренн»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Брест» – «Ренн»

С учетом текущей формы и статистики обеих команд, можно ожидать напряженную игру с голами с обеих сторон. «Брест», играя дома, имеет преимущество, особенно учитывая проблемы «Ренна» в обороне на выезде. В то же время «Ренн» остается опасным в атаке, что позволяет предположить, что обе команды сумеют забить. Тем не менее, «Брест» выглядит более устойчиво, особенно на домашней арене.

Рекомендации для ставок:

Победа «Бреста» – коэффициент 2.30

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Бреста» за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счет

С учетом анализа и текущих показателей команд, наиболее вероятным исходом видится победа «Бреста» со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Бреста» за 8.00.