19.10.2024, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 8 тур
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Брест
Брест
4-3-2-1
40
Бизот
23
Амави
70
Лала
5
Шардонне
26
Ле Кардинал
95
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
20
дель Кастильо
28
Лаж
19
Ажорк
3-4-1-2
30
Манданда
36
Сейду
30
Файе
3
Ву
33
Хатебур
7
Сантамария
5
Матусива
3
Трюффер
10
Бляс
15
Калимуэндо
9
Гуири
33
Лис-Мелу
8
Мартен
8
Мартен
33
Лис-Мелу
95
Камара
23
Думбия
23
Думбия
95
Камара
20
дель Кастильо
21
Февр
21
Февр
20
дель Кастильо
28
Лаж
17
Бальде
17
Бальде
28
Лаж
3
Трюффер
18
Нагида
18
Нагида
3
Трюффер
5
Матусива
11
Гренбек
11
Гренбек
5
Матусива
7
Сантамария
18
Камара
18
Камара
7
Сантамария
33
Хатебур
7
Жота
7
Жота
33
Хатебур
9
Гуири
11
Гомес
11
Гомес
9
Гуири
Остались в запасе
Брест
Ренн
37
Грегуар Кудер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Эрик Руа
93
Готье Гайо
ВР
8
Науиру Ахамада
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
9
Аксель Камблан
АП
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
8
Науиру Ахамада
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Брест - Ренн
2
2
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
18
15
Офсайды
2
2
Количество передач
459
366
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.32
1.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Ренна», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Ренн»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»