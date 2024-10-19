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  • «Брест» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Брест» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 16:50
Брест
19.10.2024, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
54' Р. дель Кастильо (П)
86' Жота
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
95
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Ренн
30
Стив Манданда
(К) ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
5
Азор Матусива
ОП
10
Людовик Бляс
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
23
Камори Думбия
АП
9
Аксель Камблан
АП
21
Ромен Февр
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
7
Жота
ЛВ
8
Науиру Ахамада
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
4-3-2-1
40
Бизот
23
Амави
70
Лала
5
Шардонне
26
Ле Кардинал
95
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
20
дель Кастильо
28
Лаж
19
Ажорк
3-4-1-2
30
Манданда
36
Сейду
30
Файе
3
Ву
33
Хатебур
7
Сантамария
5
Матусива
3
Трюффер
10
Бляс
15
Калимуэндо
9
Гуири
33
Лис-Мелу
8
Мартен
8
Мартен
33
Лис-Мелу
95
Камара
23
Думбия
23
Думбия
95
Камара
20
дель Кастильо
21
Февр
21
Февр
20
дель Кастильо
28
Лаж
17
Бальде
17
Бальде
28
Лаж
3
Трюффер
18
Нагида
18
Нагида
3
Трюффер
5
Матусива
11
Гренбек
11
Гренбек
5
Матусива
7
Сантамария
18
Камара
18
Камара
7
Сантамария
33
Хатебур
7
Жота
7
Жота
33
Хатебур
9
Гуири
11
Гомес
11
Гомес
9
Гуири
Остались в запасе
Брест
Ренн
37
Грегуар Кудер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Эрик Руа
93
Готье Гайо
ВР
8
Науиру Ахамада
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
9
Аксель Камблан
АП
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
8
Науиру Ахамада
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Брест - Ренн
2
2
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
18
15
Офсайды
2
2
Количество передач
459
366
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.32
1.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Ренна», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Ренн»

«Брест» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ренн Брест
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