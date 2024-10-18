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    Бубнов спрогнозировал итоги матчей 12-го тура РПЛ

    Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов дал прогноз на матчи 12-го тура РПЛ.

    «Акрон»«Зенит».

    «0:2. Футболисты «Акрона» точно не будут мальчиками для битья, но разница в классе такова, что отобрать очки у «Зенита» будет очень сложно. Петербуржцы уже проигрывали тольяттинцам в этом сезоне, и поэтому они будут настраиваться серьeзно на эту игру».

    «Ахмат»«Факел».

    «2:1. Играют два аутсайдера чемпионата, им очень нужны очки. Особенно победа необходима «Ахмату». Если грозненцы потеряют очки здесь, то неизвестно, когда они выберутся из подвала турнирной таблицы. Хозяева просто осядут на дне. Для «Факела» будет неплохо добыть и ничью в гостях, да и обыграть его будет крайне нелегко. Но грозненцам всe же по силам победить с минимальным преимуществом».

    «Пари НН»«Ростов».

    «1:1. Команды находятся недалеко в турнирной таблице. Пока непонятно, как будут играть при Ганчаренко нижегородцы, но за короткий промежуток он не успеет кардинально поменять стиль игры. «Ростов» выступает крайне нестабильно. Обе команды могут забить со стандартов, поэтому можно смело ставить на результативную ничью».

    «Спартак» – «Краснодар».

    «2:2. Матч тура, и этим всe сказано. «Краснодар» поинтересней «Спартака» за счeт более стабильного состава. «Красно-белые» могут выдать игру жизни, а могут провалиться. Но столичный клуб однозначно соберeтся на одного из лидеров чемпионата. «Краснодару» будет очень тяжело».

    «Химки» – «Локомотив».

    «1:2. «Локомотив» сейчас выступает очень сильно, плюс играет недалеко от Москвы. Не думаю, что фанатов «Химок» будет больше, чем болельщиков «железнодорожников». Понятно, за счeт чего гости будут добывать победу, а вот за счeт чего могут преуспеть хозяева, трудно даже предположить».

    «Динамо Мх» – ЦСКА.

    «0:1. Махачкалинцам будет очень тяжело вскрыть надeжную оборону армейского коллектива. Футболистам ЦСКА же хватит мастерства, чтобы забить один гол даже такой закрытой команде, как «Динамо».

    «Оренбург»«Крылья Советов».

    «1:1. Футболистам «Крыльев» удалось отбить Осинькина, а у «Оренбурга» пришeл Слишкович, который неплохо показал себя в «Спартаке». Самарцам нельзя проигрывать в этой игре, бесконечно отмазывать главного тренера не получится. Будет бойня! У обеих команд есть кому забивать, возможно, зрители увидят результативную ничью».

    «Рубин» – «Динамо».

    «1:2. «Динамо» сейчас значительно сильней в атаке, у «Рубина» нет таких нападающих. Зато казанцы способны эффективно играть вторым номером, чего и стоит ожидать от этой встречи. Личка, как всегда, будет гнать команду вперeд, а хозяева будут искать счастья на контратаках. Рискну предположить, что всe же победит «Динамо».

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    Источник: Sportbox

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    Комментарии (4)
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    Алим Терек
    1729244530
    По моему вполне адекватные прогнозы,хотя мяч круглый и т.д.
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    Интерес
    1729244802
    Главный вопрос тура:Кому "поможет" "Спартак"-"Краснодару",или "Зениту"? ДЛя него самого этот матч некритичен,с точки зрения перспектив,ибо непримиримая борьба с претендентом на 5 место-ЦСКА,впереди.Остальное-в тумане РПЛ.
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    fakeid
    1729245796
    исходя из таблицы, буду болеть за ничью. надеюсь, хряки уже купили судью, чтобы спасти очко. без чемоданов им ничего не светит, отдерут, а в конце ещё и лягнут, особенно, если выйдут на матч с быками в своих красных тряпках. стыдно за спартаг! 5 матчей подряд левые пенки! позор страны!
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