17 октября 2024 года на стадионе Central’nyj im. I.P. Chayka пройдет матч 5 тура Кубка России между «Чайкой» и «Знаменем Труда». Обе команды находятся на разных уровнях своих лиг, но обе демонстрируют упорство в турнире Кубка России.
«Чайка»
«Чайка» уверенно выступает в Кубке России, последняя победа над «Химиком» (3:0) показывает их потенциал в турнире. Команда в последних пяти играх забила 4 гола и пропустила 6, демонстрируя не самую надежную оборону. В домашних матчах «Чайка» чувствует себя уверенно, не проигрывая в 12 из 13 последних матчей на своем поле.
Последние матчи «Чайки»:
- «Чайка» 0:0 «КАМАЗ» (Первая лига)
- «Сочи» 5:0 «Чайка» (Первая лига)
- «Чайка» 0:1 «Балтика» (Первая лига)
- «Химик» 0:3 «Чайка» (Кубок России)
- «Уфа» 0:1 «Чайка» (Первая лига)
«Знамя Труда»
«Знамя Труда» побеждает в трех последних матчах Кубка России, включая сенсационную победу по пенальти над «Арсеналом» Тула. В последних пяти играх команда забила 2 гола и пропустила 9, что свидетельствует о слабой защите. Команда пропускает в 7 последних матчах, что может стать проблемой в предстоящей игре.
Последние матчи «Знамени Труда»:
- «Знамя Труда» 0:1 «Динамо» Вологда (Вторая лига)
- «Динамо-2» Москва 2:1 «Знамя Труда» (Вторая лига)
- «Знамя Труда» 0:4 «Леон Сатурн» (Вторая лига)
- «Знамя Труда» 1:1 «Арсенал» Тула (4:3 по пенальти, Кубок России)
- «Иркутск» 1:0 «Знамя Труда» (Вторая лига)
Личные встречи
У команд не было личных встреч, что делает предстоящий матч интригующим. Оба коллектива впервые встретятся в рамках Кубка России, и это может сыграть роль в определении исхода игры. Отсутствие истории противостояний дает обеим командам равные возможности.
Статистика
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- Не проигрывает в 12 из 13 последних матчей дома
«Знамя Труда»
- Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 2 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропускает в 7 последних матчах
Прогноз на матч «Чайка» – «Знамя Труда»
«Чайка», несмотря на нестабильные результаты в Первой лиге, является фаворитом встречи благодаря уверенной игре на домашнем поле и хорошим выступлениям в Кубке России. «Знамя Труда» имеет слабую оборону, и их проблемы на выезде могут сыграть против них. Ожидается, что хозяева одержат победу, но возможен обмен голами, учитывая слабости обеих команд в защите.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Чайки» – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
Рекомендация: Победа «Чайки» за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом является победа «Чайки» 2:1, учитывая текущую форму команд и их проблемы в обороне.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Чайки» за коэффициент 8.50.