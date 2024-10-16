Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Чайка» – «Знамя Труда», Кубок России, 17 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Чайка» – «Знамя Труда», Кубок России, 17 октября 2024 года

    17 октября 2024 года на стадионе Central’nyj im. I.P. Chayka пройдет матч 5 тура Кубка России между «Чайкой» и «Знаменем Труда». Обе команды находятся на разных уровнях своих лиг, но обе демонстрируют упорство в турнире Кубка России.

    «Чайка»

    «Чайка» уверенно выступает в Кубке России, последняя победа над «Химиком» (3:0) показывает их потенциал в турнире. Команда в последних пяти играх забила 4 гола и пропустила 6, демонстрируя не самую надежную оборону. В домашних матчах «Чайка» чувствует себя уверенно, не проигрывая в 12 из 13 последних матчей на своем поле.

    Последние матчи «Чайки»:

    «Знамя Труда»

    «Знамя Труда» побеждает в трех последних матчах Кубка России, включая сенсационную победу по пенальти над «Арсеналом» Тула. В последних пяти играх команда забила 2 гола и пропустила 9, что свидетельствует о слабой защите. Команда пропускает в 7 последних матчах, что может стать проблемой в предстоящей игре.

    Последние матчи «Знамени Труда»:

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, что делает предстоящий матч интригующим. Оба коллектива впервые встретятся в рамках Кубка России, и это может сыграть роль в определении исхода игры. Отсутствие истории противостояний дает обеим командам равные возможности.

    Статистика

    «Чайка»

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • Не проигрывает в 12 из 13 последних матчей дома

    «Знамя Труда»

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропускает в 7 последних матчах

    Прогноз на матч «Чайка» – «Знамя Труда»

    «Чайка», несмотря на нестабильные результаты в Первой лиге, является фаворитом встречи благодаря уверенной игре на домашнем поле и хорошим выступлениям в Кубке России. «Знамя Труда» имеет слабую оборону, и их проблемы на выезде могут сыграть против них. Ожидается, что хозяева одержат победу, но возможен обмен голами, учитывая слабости обеих команд в защите.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Чайки» – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа «Чайки» за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом является победа «Чайки» 2:1, учитывая текущую форму команд и их проблемы в обороне.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Чайки» за коэффициент 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:23
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 