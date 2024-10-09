Головин раскрыл три европейских топ-клуба, которые им интересовались

Капитан «Монако» Александр Головин подтвердил, что интерес к нему проявляли статусные клубы Европы.

– Правда, что год назад ты отказался переходить в клуб из Германии? Назови три больших клуба, которые за последние годы проявляли к тебе интерес.

– Предложения как такового не было, я сам ни от чего не отказывался.

Если говорить про интерес, то он точно был от «Тоттенхэма», дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ».