Головин раскрыл три европейских топ-клуба, которые им интересовались

Капитан «Монако» Александр Головин подтвердил, что интерес к нему проявляли статусные клубы Европы.
– Правда, что год назад ты отказался переходить в клуб из Германии? Назови три больших клуба, которые за последние годы проявляли к тебе интерес.
– Предложения как такового не было, я сам ни от чего не отказывался.
Если говорить про интерес, то он точно был от «Тоттенхэма», дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ».
- Головин – воспитанник ЦСКА.
- Полузащитник перешел в «Монако» в 2018 году.
- В этом клубе он проведет 11 лет, если отработает до конца действующий контракт.
- Статистика Головина в составе монегасков: 210 матчей, 31 гол, 39 ассистов.
Источник: Metaratings