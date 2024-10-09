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    • В махачкалинском «Динамо» обвинили судей в травме Сандрачука

    В махачкалинском «Динамо» обвинили судей в травме Сандрачука

    Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев прокомментировал серьезную травму защитника Александра Сандрачука.

    – На протяжении долгого времени идет системное обсуждение правил игры. В некоторых случаях возникают реплики по поводу того, что судья поднял или опустил планку. Это не имеет права делать никакой арбитр.

    Есть правила, написанные международными футбольными организациями. Ими нужно руководствоваться. Ни в одних правилах нет разрешения на допуск толчков в спину, толчков руками. Сейчас не говорю о конкретной команде, о каких-то конкретных эпизодах.

    – В чем ваш главный посыл?

    – Правила надо соблюдать. В особенности связанные с единоборствами и в тех случаях, когда есть опасная игра. Очень хорошо, что ввели жесткие требования в отношении игры локтями. Раньше таких норм не было.

    Пример: мы [сборная России] играем с итальянцами отборочную игру в девяностых на стадионе «Динамо» в Москве. Виалли локтем ударил в лицо Онопко. Тот потерял сознание, его поменяли. Пока совершили замену, мы стали проигрывать 0:1. Благо свели матч к ничьей.

    В тот момент тренерам разрешалось находиться за воротами. Контролировал игру в обороне, стоял вместе с журналистами. Отпечаток этого удара у меня и сейчас перед глазами. Поэтому реакция на все эти вещи очень болезненная.

    – Конечно.

    Толчок в спину – чрезвычайно опасно, особенно когда игроки бегут на скорости. Можно врезаться в штангу, в колено другого игрока, в голову.

    Почему Сандрачука толкали в спину? Шла борьба на скорости. Он опередил нападающего, и тот толкнул в спину руками. Ну нельзя так!

    Судьи, господа, нельзя! Куда дали угловой? Штрафной надо в обратную сторону. Они дают угловой.

    Бог с ним с этим угловым. Но парню восемь месяцев не играть. Это минимальный срок. И таких случаев в игре шестого числа была масса. Не говорю, кто толкал: наши, ваши. Не хочу даже это обсуждать.

    Но толчки – безобразие, честно говоря. Вернется он в футбол или нет? Понятное дело, что футбол – контактный вид спорта.

    Время, конечно, пройдет быстро. Но вероятность того, что он вернется и будет играть на своем уровне, спорный вопрос. Может вернуться, а может – нет.

    – Зависит от психологии.

    – Да, и от того, как сделана операция, как организм среагирует. Есть вещи, где так получается, но есть ряд случаев, где мы сами виноваты, в частности в данной ситуации судьи. Вот за что обидно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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