Защитник «Динамо Мх» Сандрачук повредил крестообразные связки колена и пропустит не менее полугода

Защитник «Динамо Мх» Александр Сандрачук получил тяжелую травму в матче 11-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1), из-за чего покинул поле на носилках.

По результатам МРТ-обследования у защитника выявлен частичный надрыв боковой и передней крестообразной связок колена.

Сандрачук выбыл из строя на неопределенный срок. 9 октября ему предстоит операция в Санкт-Петербурге, а затем длительное восстановление, которое может занять от шести месяцев.