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    • Защитник «Динамо Мх» Сандрачук повредил крестообразные связки колена и пропустит не менее полугода

    Защитник «Динамо Мх» Сандрачук повредил крестообразные связки колена и пропустит не менее полугода

    Защитник «Динамо Мх» Александр Сандрачук получил тяжелую травму в матче 11-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1), из-за чего покинул поле на носилках.

    По результатам МРТ-обследования у защитника выявлен частичный надрыв боковой и передней крестообразной связок колена.

    Сандрачук выбыл из строя на неопределенный срок. 9 октября ему предстоит операция в Санкт-Петербурге, а затем длительное восстановление, которое может занять от шести месяцев.

    • В этом сезоне 22-летний Сандрачук провел 14 матчей за махачкалинский клуб.
    • В 2022 году он уже получал травму крестообразных связок и мениска во время выступлений за «Уфу» в Первой лиге. Тогда Сандрачук выбыл из строя на восемь месяцев.

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    Источник: телеграм-канал ФК «Динамо» Махачкала

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