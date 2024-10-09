Защитник «Динамо Мх» Сандрачук повредил крестообразные связки колена и пропустит не менее полугода

Защитник «Динамо Мх» Александр Сандрачук получил тяжелую травму в матче 11-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1), из-за чего покинул поле на носилках.
По результатам МРТ-обследования у защитника выявлен частичный надрыв боковой и передней крестообразной связок колена.
Сандрачук выбыл из строя на неопределенный срок. 9 октября ему предстоит операция в Санкт-Петербурге, а затем длительное восстановление, которое может занять от шести месяцев.
- В этом сезоне 22-летний Сандрачук провел 14 матчей за махачкалинский клуб.
- В 2022 году он уже получал травму крестообразных связок и мениска во время выступлений за «Уфу» в Первой лиге. Тогда Сандрачук выбыл из строя на восемь месяцев.