4 октября на стадионе «Шахтер» состоится матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Женисом» и «Тоболом». Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы: «Тобол» борется за место в первой пятерке, а «Женис» пытается выбраться из зоны вылета. Команды показывают разные уровни стабильности, что делает этот матч особенно важным для обеих сторон.
«Женис»
«Женис» занимает 12-е место с 14 очками после 19 туров. Команда испытывает серьезные проблемы в атаке, забив всего 4 гола в последних 5 матчах, и в среднем они забивают 0,80 гола за игру. Матия Ром, лучший бомбардир команды, забил всего 1 гол в 20 матчах, что указывает на слабую реализацию моментов. Однако, несмотря на это, «Женис» стабильно забивает в 3 последних матчах подряд, что может говорить о начале восстановления. Проблемы «Жениса» связаны и с обороной, ведь в 5 последних играх команда пропустила 5 голов. Домашнее поле также не приносит успеха: последние матчи на своем стадионе завершались неудачно.
Последние матчи «Жениса»:
- «Женис» 1:1 «Астана»
- «Атырау» 2:1 «Женис»
- «Женис» 1:0 «Кайсар»
- «Шахтер Караганда» 0:0 «Женис»
- «Женис» 1:2 «Актобе»
«Тобол»
«Тобол» располагается на 6-й строчке с 30 очками после 19 туров. Команда стабильно забивает в последних 8 матчах и показывает результативность на уровне 1,60 гола за игру. Ислам Чесноков – главный бомбардир команды, имеющий на своем счету 10 мячей в 24 матчах. «Тобол» уверенно чувствует себя в атаке, однако их оборона также оставляет желать лучшего – 5 пропущенных голов в 5 последних матчах. Несмотря на это, «Тобол» демонстрирует хорошие результаты на выезде и способен навязать борьбу даже сильным соперникам.
Последние матчи «Тобола»:
- «Тобол» 1:0 «Шахтер Караганда»
- «Тобол» 3:0 «Актобе»
- «Елимай» 2:1 «Тобол»
- «Тобол» 1:1 «Атырау»
- «Кайрат» 2:2 «Тобол»
Личные встречи
История очных встреч этих команд показывает, что матчи между ними часто заканчиваются вничью или с минимальной разницей в счете. В текущем сезоне команды уже встречались – тогда матч завершился ничьей 1:1, что подчеркивает их равенство на определенном этапе. Несмотря на проблемы «Жениса», команда старается навязать борьбу «Тоболу», особенно в домашних играх.
История личных встреч:
- Премьер-лига, 27.04.2024: «Тобол» 1:1 «Женис»
Статистика
«Женис»
- Средняя результативность: 0.80 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- Забивает в 3 последних матчах подряд
«Тобол»
- Средняя результативность: 1.60 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 8 матчей подряд с забитыми голами
Прогноз на матч «Женис» – «Тобол»
Исходя из текущей формы и статистики, «Тобол» выглядит более уверенно как в атаке, так и в обороне. «Женис» испытывает серьезные проблемы в нападении, что в сочетании с нестабильной обороной снижает их шансы на успех. Однако хозяева способны оказать сопротивление на своем поле, и учитывая недавнюю ничью между этими командами, можно ожидать упорную борьбу. Тем не менее, «Тобол» должен воспользоваться своими сильными сторонами и добиться минимальной победы.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Тобола» – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Тобола» за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей формы обеих команд и их статистики, матч, скорее всего, завершится с минимальным перевесом в пользу гостей. «Тобол» забьет в первой половине и постарается удержать счет, тогда как «Женис» вряд ли сможет реализовать свои моменты.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Тобола» за коэффициент 6.00.