4 октября на стадионе «Шахтер» состоится матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Женисом» и «Тоболом». Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы: «Тобол» борется за место в первой пятерке, а «Женис» пытается выбраться из зоны вылета. Команды показывают разные уровни стабильности, что делает этот матч особенно важным для обеих сторон.

«Женис»

«Женис» занимает 12-е место с 14 очками после 19 туров. Команда испытывает серьезные проблемы в атаке, забив всего 4 гола в последних 5 матчах, и в среднем они забивают 0,80 гола за игру. Матия Ром, лучший бомбардир команды, забил всего 1 гол в 20 матчах, что указывает на слабую реализацию моментов. Однако, несмотря на это, «Женис» стабильно забивает в 3 последних матчах подряд, что может говорить о начале восстановления. Проблемы «Жениса» связаны и с обороной, ведь в 5 последних играх команда пропустила 5 голов. Домашнее поле также не приносит успеха: последние матчи на своем стадионе завершались неудачно.

Последние матчи «Жениса»:

«Тобол»

«Тобол» располагается на 6-й строчке с 30 очками после 19 туров. Команда стабильно забивает в последних 8 матчах и показывает результативность на уровне 1,60 гола за игру. Ислам Чесноков – главный бомбардир команды, имеющий на своем счету 10 мячей в 24 матчах. «Тобол» уверенно чувствует себя в атаке, однако их оборона также оставляет желать лучшего – 5 пропущенных голов в 5 последних матчах. Несмотря на это, «Тобол» демонстрирует хорошие результаты на выезде и способен навязать борьбу даже сильным соперникам.

Последние матчи «Тобола»:

Личные встречи

История очных встреч этих команд показывает, что матчи между ними часто заканчиваются вничью или с минимальной разницей в счете. В текущем сезоне команды уже встречались – тогда матч завершился ничьей 1:1, что подчеркивает их равенство на определенном этапе. Несмотря на проблемы «Жениса», команда старается навязать борьбу «Тоболу», особенно в домашних играх.

История личных встреч:

Статистика

«Женис»

Средняя результативность: 0.80 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

Забивает в 3 последних матчах подряд

«Тобол»

Средняя результативность: 1.60 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

8 матчей подряд с забитыми голами

Прогноз на матч «Женис» – «Тобол»

Исходя из текущей формы и статистики, «Тобол» выглядит более уверенно как в атаке, так и в обороне. «Женис» испытывает серьезные проблемы в нападении, что в сочетании с нестабильной обороной снижает их шансы на успех. Однако хозяева способны оказать сопротивление на своем поле, и учитывая недавнюю ничью между этими командами, можно ожидать упорную борьбу. Тем не менее, «Тобол» должен воспользоваться своими сильными сторонами и добиться минимальной победы.

Рекомендации для ставок:

Победа «Тобола» – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Тобола» за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей формы обеих команд и их статистики, матч, скорее всего, завершится с минимальным перевесом в пользу гостей. «Тобол» забьет в первой половине и постарается удержать счет, тогда как «Женис» вряд ли сможет реализовать свои моменты.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Тобола» за коэффициент 6.00.