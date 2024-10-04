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  • «Женис» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

«Женис» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

4 октября 2024, 12:50
Женис
04.10.2024, пятница, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Тобол
44' G. Pantsulaia
77' Р. Кошта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
1
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
14
Саян Муканов
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
5
Сергей Волков
ЦП
60
João Oliveira
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
11
Bruno Silva
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Женис
31
Alisher Suleymen
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
18
Ян Труфанов
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
3-2-5-1
1
Анарбеков
5
15
Новак
5
Тевзадзе
12
Совет
25
Ром
60
32
Будински
11
19
Гречихо
5
Волков
19
Сантос
4-2-1-3
92
Покатилов
5
Ндиайе
45
Миладинович
5
Габараев
3
Асранкулов
11
Эль-Мессауди
6
Эдедем
10
Мосиашвили
11
Иванович
17
Чесноков
8
Энен
14
14
19
Прокопенко
19
Прокопенко
17
Зуев
17
Зуев
3
Асранкулов
7
Жумашев
7
Жумашев
3
Асранкулов
11
Иванович
99
Эужениу
99
Эужениу
11
Иванович
Остались в запасе
Женис
Тобол
31
Alisher Suleymen
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
18
Ян Труфанов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
31
Alisher Suleymen
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
18
Ян Труфанов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Женис - Тобол
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Тобола», 22-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис»«Тобол»

«Женис» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Женис
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