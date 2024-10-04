04.10.2024, пятница, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Женис
Женис
3-2-5-1
1
Анарбеков
5
15
Новак
5
Тевзадзе
12
Совет
25
Ром
60
32
Будински
11
19
Гречихо
5
Волков
19
Сантос
4-2-1-3
92
Покатилов
5
Ндиайе
45
Миладинович
5
Габараев
3
Асранкулов
11
Эль-Мессауди
6
Эдедем
10
Мосиашвили
11
Иванович
17
Чесноков
8
Энен
14
14
19
Прокопенко
19
Прокопенко
17
Зуев
17
Зуев
3
Асранкулов
7
Жумашев
7
Жумашев
3
Асранкулов
11
Иванович
99
Эужениу
99
Эужениу
11
Иванович
Остались в запасе
Женис
Тобол
31
Alisher Suleymen
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
18
Ян Труфанов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
31
Alisher Suleymen
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
18
Ян Труфанов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Женис - Тобол
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Тобола», 22-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Тобол»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»