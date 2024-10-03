4 октября на стадионе «Мунайши» пройдет матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Атырау» и «Тураном». Обе команды занимают места в нижней части турнирной таблицы и будут стремиться к набору очков, чтобы укрепить свои позиции. «Атырау» находится в более выгодной ситуации, однако последние матчи показали, что команда испытывает трудности с поддержанием стабильности.

«Атырау»

«Атырау» занимает 7-е место с 26 очками после 18 туров. Команда играет уверенно на своем поле и не проигрывает в 10 из 12 последних матчей дома. В последних 5 играх «Атырау» забил 5 голов и пропустил столько же, что говорит о равномерной игре в атаке и обороне. Николай Сигневич является лучшим бомбардиром команды с 9 мячами в 22 матчах, и именно на него будет сделан основной акцент в атакующих действиях хозяев. Однако проблемы в обороне мешают команде набирать очки: в 3 последних матчах они пропускают стабильно, что снижает шансы на уверенную победу.

Последние матчи «Атырау»:

«Туран»

«Туран» занимает 11-е место с 19 очками после 18 туров и в этом сезоне борется за выживание. Команда показывает слабую игру на выезде и не выигрывает в 5 последних матчах на чужом поле. В последних 5 матчах «Туран» забил всего 3 гола и пропустил 9, что свидетельствует о проблемах как в атаке, так и в обороне. Лучшим бомбардиром команды является Никола Цуцкич, забивший 3 гола в 18 матчах, однако его эффективность недостаточна для того, чтобы стабильно приносить очки. К тому же, в последних играх «Туран» пропускает слишком много – 1,80 гола за игру.

Последние матчи «Туран»:

Личные встречи

Исторически, команды играют достаточно равные матчи. В последних 5 встречах победы чаще были на стороне «Турана», который обыгрывал «Атырау» дважды, в то время как «Атырау» побеждал всего раз. Остальные встречи завершались вничью. В текущем сезоне «Туран» выиграл у «Атырау» дома со счетом 2:1, что говорит о хорошей подготовке к противостоянию с этим соперником. Однако «Атырау» дома играет более стабильно и способен навязать борьбу.

История личных встреч:

Премьер-лига, 01.07.2024: «Туран» 2:1 «Атырау»

Премьер-лига, 15.09.2022: «Атырау» 0:2 «Туран»

Премьер-лига, 27.04.2022: «Туран» 0:0 «Атырау»

Премьер-лига, 11.09.2021: «Атырау» 2:2 «Туран»

Премьер-лига, 28.04.2021: «Туран» 1:2 «Атырау»

Статистика

«Атырау»

Средняя результативность: 1.20 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.10 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 победы в последних 5 домашних матчах

«Туран»

Средняя результативность: 0.80 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.50 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

1 победа в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Атырау» – «Туран»

Исходя из текущей формы и статистики команд, «Атырау» имеет больше шансов на победу, особенно учитывая их домашнее преимущество. «Туран» испытывает трудности на выезде и редко забивает, что делает их шансы на успех минимальными. Основная угроза для гостей исходит от Николая Сигневича, который будет ключевым игроком атаки «Атырау». Ожидается, что хозяева будут доминировать и постараются удержать минимальное преимущество.

Рекомендации для ставок:

Победа «Атырау» – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

«Атырау» забьет больше 1.5 голов – коэффициент 2.10

Рекомендация: Победа «Атырау» за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

Матч, скорее всего, пройдет с минимальным количеством голов. «Атырау» постарается сыграть от обороны и реализовать свои моменты, в то время как «Туран» будет испытывать трудности в атаке.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Атырау» за коэффициент 6.50.