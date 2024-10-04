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  • «Атырау» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

«Атырау» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

4 октября 2024, 12:50
Атырау
04.10.2024, пятница, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Туран
19' А. Жумаханов (П) 23' Р. Джуматов 82' Н. Сигневич (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
10
Ринат Джуматов
ЦП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Туран
16
Владислав Василючек
ВР
2
Марко Николич
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
5
Санжар Сатанов
ЦП
7
Plarent Fejzaj
ЦП
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
19
Геворг Наджарян
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
77
Карим Смыков
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Туран
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
11
Леонардо Вака
ПВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хаткевич
4
Жумаханов
26
Керимжанов
18
Степанов
8
Такулов
2
Адамбаев
10
Джуматов
63
Олимзода
21
Жагоров
7
Тоиров
14
Сигневич
3-1-3-3
16
Василючек
2
Николич
22
Хомуха
33
Велкоски
8
Дмитриев
5
Сатанов
7
10
70
Яколиш
24
Чучкич
13
Киреенко
10
Джуматов
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
10
Джуматов
7
Тоиров
7
Стасевич
7
Стасевич
7
Тоиров
63
Олимзода
9
Адиль
9
Адиль
63
Олимзода
14
Сигневич
47
Жиеналиев
47
Жиеналиев
14
Сигневич
2
Адамбаев
11
Оралбай
11
Оралбай
2
Адамбаев
8
Дмитриев
77
Сулей
77
Сулей
8
Дмитриев
24
Чучкич
23
Нурмугамет
23
Нурмугамет
24
Чучкич
5
Сатанов
11
Вака
11
Вака
5
Сатанов
13
Киреенко
23
Шайхов
23
Шайхов
13
Киреенко
70
Яколиш
19
19
70
Яколиш
Остались в запасе
Атырау
Туран
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
19
Геворг Наджарян
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
77
Карим Смыков
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
19
Геворг Наджарян
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
77
Карим Смыков
ЦФ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Атырау - Туран
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Турана», 22-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Туран»

«Атырау» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Туран Атырау
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