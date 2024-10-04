04.10.2024, пятница, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Атырау
Атырау
3-2-3-1-1
1
Хаткевич
4
Жумаханов
26
Керимжанов
18
Степанов
8
Такулов
2
Адамбаев
10
Джуматов
63
Олимзода
21
Жагоров
7
Тоиров
14
Сигневич
3-1-3-3
16
Василючек
2
Николич
22
Хомуха
33
Велкоски
8
Дмитриев
5
Сатанов
7
10
70
Яколиш
24
Чучкич
13
Киреенко
10
Джуматов
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
10
Джуматов
7
Тоиров
7
Стасевич
7
Стасевич
7
Тоиров
63
Олимзода
9
Адиль
9
Адиль
63
Олимзода
14
Сигневич
47
Жиеналиев
47
Жиеналиев
14
Сигневич
2
Адамбаев
11
Оралбай
11
Оралбай
2
Адамбаев
8
Дмитриев
77
Сулей
77
Сулей
8
Дмитриев
24
Чучкич
23
Нурмугамет
23
Нурмугамет
24
Чучкич
5
Сатанов
11
Вака
11
Вака
5
Сатанов
13
Киреенко
23
Шайхов
23
Шайхов
13
Киреенко
70
Яколиш
19
19
70
Яколиш
Остались в запасе
Атырау
Туран
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
19
Геворг Наджарян
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
77
Карим Смыков
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
19
Геворг Наджарян
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
77
Карим Смыков
ЦФ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Атырау - Туран
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Турана», 22-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Туран»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»