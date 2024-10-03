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    • Прогноз на точный счет матча «Актобе» – «Кайрат», Премьер-лига Казахстана, 4 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Актобе» – «Кайрат», Премьер-лига Казахстана, 4 октября 2024 года

    4 октября состоится матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Актобе» и «Кайратом». Это одно из самых принципиальных противостояний казахстанского чемпионата, так как оба клуба исторически являются одними из самых титулованных команд страны. В текущем сезоне они снова борются за высокие позиции, что придает особую важность предстоящей встрече.

    «Актобе»

    «Актобе» занимает 4-е место в турнирной таблице с 34 очками после 20 туров. Команда нестабильна в этом сезоне, чередуя победы и поражения. В последних 5 матчах коллектив забил 7 голов, но пропустил 8, что говорит о слабой игре в защите. В атаке «Актобе» выделяется Дорни Ромеро, забивший 6 мячей в 25 играх, однако он не получает достаточной поддержки от остальных игроков команды. В последних матчах «Актобе» демонстрирует неплохую результативность, но из-за нестабильной обороны часто теряет очки. На домашней арене команда не проигрывает в 3 из 4 последних встреч.

    Последние матчи «Актобе»:

    «Кайрат»

    «Кайрат» занимает 3-е место с 35 очками и борется за медали. В последних 5 матчах клуб забил 7 голов и пропустил 7, показывая аналогичную «Актобе» статистику. Команда имеет в своем составе таких исполнителей, как ЖоаоЖоао Пауло (7 голов в 21 матче), который является лучшим бомбардиром коллектива. «Кайрат» стабильно выступает в атаке и забивает практически в каждом матче, но слабая игра в обороне не позволяет команде набирать максимум очков. В гостевых матчах «Кайрат» побеждает в 3 из последних 4 встреч, что говорит о хорошей форме команды на выезде.

    Последние матчи «Кайрат»:

    Личные встречи

    Исторически «Кайрат» и «Актобе» играют в напряженной борьбе, и каждый матч между этими командами – это своего рода дерби. В последних 5 очных встречах команды обменялись победами, и лишь один матч завершился ничьей. В текущем сезоне «Актобе» выиграл выездной матч у «Кайрата» со счетом 3:1, а в прошлом году команды обменялись домашними победами. «Кайрат» стабильно забивает в матчах против «Актобе» – в 23 последних играх с этим соперником они всегда уходили с голом.

    История личных встреч:

    • Премьер-лига, 20.04.2024: «Кайрат» 1:3 «Актобе»
    • Премьер-лига, 06.08.2023: «Актобе» 4:2 «Кайрат»
    • Премьер-лига, 14.05.2023: «Кайрат» 2:1 «Актобе»
    • Премьер-лига, 06.11.2022: «Актобе» 4:1 «Кайрат»
    • Премьер-лига, 06.03.2022: «Кайрат» 2:0 «Актобе»

    Статистика

    «Актобе»

    • Средняя результативность: 1.70 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.50 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 2 поражения в последних 4 матчах

    «Кайрат»

    • Средняя результативность: 1.60 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 3 победы в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Актобе» – «Кайрат»

    Ожидается упорная борьба с обилием атак и возможными ошибками в защите с обеих сторон. Оборона «Актобе» выглядит уязвимой, что может позволить «Кайрату» реализовать свои моменты. Однако и хозяева поля не останутся без забитых мячей, учитывая их сильное нападение. Наиболее вероятным сценарием будет открытая игра с голами с обеих сторон, но преимущество в итоге останется за «Кайратом», который сейчас находится в более стабильной форме.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Победа «Кайрата» – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.65.

    Прогноз на точный счет

    Ожидается равная игра, в которой обе команды будут искать возможности для взятия ворот. «Кайрат» имеет больше шансов на победу, но и «Актобе» не упустит шанс воспользоваться ошибками гостей.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Кайрата» за коэффициент 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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