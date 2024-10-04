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  • «Актобе» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

«Актобе» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

4 октября 2024, 12:50
Актобе
04.10.2024, пятница, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Кайрат
82' Ф. Гондола 88' И. Умаев
51' В. Громыко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
5
Леонель Струмия
ОП
99
Фредди Гондола
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
77
Гиорги Зария
АП
55
Валерий Громыко
АП
33
Юг Станоев
ПВ
11
Жоао Пауло
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
71
Дархан Бердибек
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Кайрат
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
52
Efim Aitov
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Шацкий
5
Каиров
6
Касым
15
Кики
5
Вэтэжелу
5
Струмия
31
Танжариков
99
Гондола
18
Жан
12
Думбуя
77
Ромеро
3-2-3-2
1
Ульянов
15
Арад
28
Сорокин
14
Мартынович
4
Касабулат
6
Юлдошев
33
Станоев
55
Громыко
77
Зария
93
Сантана
11
Пауло
77
Ромеро
10
Умаев
10
Умаев
77
Ромеро
77
Зария
18
Сергеев
18
Сергеев
77
Зария
15
Арад
23
Ульшин
23
Ульшин
15
Арад
11
Пауло
18
Швырев
18
Швырев
11
Пауло
Остались в запасе
Актобе
Кайрат
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
80
Арман Кенесов
АП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
Главный тренер
Игорь Леонов
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
52
Efim Aitov
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
80
Арман Кенесов
АП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
Остались в запасе
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
52
Efim Aitov
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Актобе - Кайрат
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Кайрата», 22-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе»«Кайрат»

«Актобе» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Актобе
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