04.10.2024, пятница, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Актобе
Актобе
3-3-1-2-1
30
Шацкий
5
Каиров
6
Касым
15
Кики
5
Вэтэжелу
5
Струмия
31
Танжариков
99
Гондола
18
Жан
12
Думбуя
77
Ромеро
3-2-3-2
1
Ульянов
15
Арад
28
Сорокин
14
Мартынович
4
Касабулат
6
Юлдошев
33
Станоев
55
Громыко
77
Зария
93
Сантана
11
Пауло
77
Ромеро
10
Умаев
10
Умаев
77
Ромеро
77
Зария
18
Сергеев
18
Сергеев
77
Зария
15
Арад
23
Ульшин
23
Ульшин
15
Арад
11
Пауло
18
Швырев
18
Швырев
11
Пауло
Остались в запасе
Актобе
Кайрат
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
80
Арман Кенесов
АП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
Главный тренер
Игорь Леонов
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
52
Efim Aitov
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
80
Арман Кенесов
АП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
Остались в запасе
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
52
Efim Aitov
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Актобе - Кайрат
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Кайрата», 22-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»