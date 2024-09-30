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  • Агент Гурцкая: «Осинькина очень сложно уволить из «Крыльев Советов»

Агент Гурцкая: «Осинькина очень сложно уволить из «Крыльев Советов»

30 сентября 2024, 21:37
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Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что «Крылья Советов» вряд ли уволят главного тренера Игоря Осинькина.

  • Самарцы идут на 10-м месте в РПЛ с 11 очками в 10 турах.
  • Осинькин возглавляет команду с июля 2020 года.
  • Сообщалось, что его могут заменить на Сергея Игнашевича.

– Что вы знаете о потенциальной смене Осинькина на Игнашевича?

– У Осинькина очень большая зарплата – по слухам, около 7,5 миллионов рублей в месяц. Если сейчас ему заплатить за восемь месяцев компенсацию – это 60 миллионов где-то надо найти.

И еще найти 3 миллиона новому тренеру, это еще 30 миллионов. Если все рассчитать, то сейчас надо откуда-то найти 100 миллионов рублей. Это невозможно. Поэтому все, что пишут, – это раскачивание ситуации, просто чтобы давать информацию.

– По вашей информации, Осинькин не подвис?

– В Самаре недовольны результатом – это сто процентов. Они сделали дорогостоящие покупки, взяли большое количество иностранцев.

Есть категория людей в Самарской области, которая недовольна и раскачивает лодку, потому что они хотели бы зайти в футбол.

Это нормально для региональной команды – сменилось руководство, наверняка в окружении нового губернатора есть какое-то количество людей, которые хотят поиграть в эту игрушку.

Но это за собой влечет огромные финансовые потери, это непросто сделать. Как там 100 миллионов найти?

– Осинькина перед матчем спросили о том, мешают ли ему слухи об отставке.

– А знаете почему это спросили?

– Потому что вопрос от тех, кто хочет поиграться?

– Да. Они хотят спровоцировать.

– Такую теорию вы придумали.

– Да это не теория, я про Самару знаю больше, чем вы себе можете представить. Сейчас задача – спровоцировать Осинькина уйти без компенсации.

Это было бы счастье, если бы он сказал: «Я устал, я ухожу» и ушел бы без компенсации. Он бы взял за месяц или за два, но так ему до конца года надо платить компенсацию.

Соответственно, очень сложно его уволить. Плюс какое-то большое количество зрителей влюблено в Осинькина.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь Гурцкая Тимур
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