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    • Осинькин не хотел ехать на матч с «Зенитом»: «Он в очень тяжелом состоянии»

    Осинькин не хотел ехать на матч с «Зенитом»: «Он в очень тяжелом состоянии»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отправился на игру 17-го тура РПЛ против «Зенита» вопреки своему желанию.

    • Самарцы в гостях победили со счетом 3:2.
    • Дубль оформил экс-зенитовец Иван Сергеев.
    • «Крылья» поднялись на 10-е место в таблице чемпионата.

    – Андрей Панков сообщил о том, что Осинькин сам решил покинуть команду и матч с «Зенитом» был для него последним.

    – Это известно. Я был на одном мероприятии, где было сказано, что Игорь Витальевич даже в Питер мог не поехать с командой.

    – По своей воле?

    – Да, он попросился в Питер не ехать. Но его уговорили, потому что там был очень короткий срок.

    Игорь Витальевич в очень тяжелом эмоциональном состоянии был до матча с «Зенитом». Эти все скандалы, происходящие отставки, плюс шоу, которое выдал губернатор в последние две недели.

    Осинькин сильно на это реагирует. Он понимал, что единственное спасение было в том, что его уход даст какой-то всплеск команде.

    Могло быть 0:5, и все бы сказали, что Осинькина надо было убирать. Но сейчас все совпало так, что Осинькин как будто герой матча. По факту – герой он, но «Зенит» отдал игру.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    02.12.2024 20:44
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    Комментарии (8)
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    Spartak_forv@
    1733162717
    Там в одном тг канале выдержка из заявления губернатора в прокуратуру.Это просто хохотач (если файл настоящий),там губер типа не понимает,почему поднимают отступные при переподписании контракта и считает это экономически нецелесообразным
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    Тинез Розоп
    1733164179
    Так и не понял. Осинькин ушёл или Санта Барбара?
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    Опорник1984
    1733164390
    Зенит отдал игру. Получается не Осинькин герой матча, а зенит?
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    Gospod
    1733170396
    Он уже заляпался. Сейчас уйдет или после следствия уде не ввжно. Морда в пушку оствнется или в СИЗО что тоже вероятно
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    DOCTOR PENALTY
    1733170809
    Громко хлопнул дверью Игорь Витальевич.
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1733211928
    Зенит отдал Сергеева Крыльям, чтобы он забил Зениту 2 гола и от Осинькина отстали)))
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    bulls27
    1733213700
    Когда только этот зеник исчезнет с радаров , все ждут этого .
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