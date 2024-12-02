Осинькин не хотел ехать на матч с «Зенитом»: «Он в очень тяжелом состоянии»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отправился на игру 17-го тура РПЛ против «Зенита» вопреки своему желанию.

Самарцы в гостях победили со счетом 3:2.

Дубль оформил экс-зенитовец Иван Сергеев.

«Крылья» поднялись на 10-е место в таблице чемпионата.

– Андрей Панков сообщил о том, что Осинькин сам решил покинуть команду и матч с «Зенитом» был для него последним.

– Это известно. Я был на одном мероприятии, где было сказано, что Игорь Витальевич даже в Питер мог не поехать с командой.

– По своей воле?

– Да, он попросился в Питер не ехать. Но его уговорили, потому что там был очень короткий срок.

Игорь Витальевич в очень тяжелом эмоциональном состоянии был до матча с «Зенитом». Эти все скандалы, происходящие отставки, плюс шоу, которое выдал губернатор в последние две недели.

Осинькин сильно на это реагирует. Он понимал, что единственное спасение было в том, что его уход даст какой-то всплеск команде.

Могло быть 0:5, и все бы сказали, что Осинькина надо было убирать. Но сейчас все совпало так, что Осинькин как будто герой матча. По факту – герой он, но «Зенит» отдал игру.