Юран обратился к Станковичу с наставлением

Бывший спартаковец Сергей Юран поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3).

«Локомотив» просто разобрал «Спартак» – молодцы. Тактически затянули их позиционку, «Спартак» ничего не мог создать за исключением пенальти. Они полностью контролировали матч, тактически очень грамотно сыграли. У парней из «Локомотива» запредельная самоотдача была – это дорогого стоит. В их составе всего два иностранца играло, это тоже говорит о том, что нужно везти иностранцев, которые на голову и на две выше.

Я не помню когда «Спартак» в последний раз «Локомотиву» проигрывал в чемпионате. Такое впечатление, что «Спартак» не разбирал «Локомотив», за счет чего они могут выиграть или не проиграть. Надо готовиться к играм тщательнее. Печально, 3:1 для «Спартака» – многовато, тем более от конкурента в дерби», – сказал Юран.