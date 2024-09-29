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Юран обратился к Станковичу с наставлением

29 сентября 2024, 15:34
13

Бывший спартаковец Сергей Юран поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3).

«Локомотив» просто разобрал «Спартак» – молодцы. Тактически затянули их позиционку, «Спартак» ничего не мог создать за исключением пенальти. Они полностью контролировали матч, тактически очень грамотно сыграли. У парней из «Локомотива» запредельная самоотдача была – это дорогого стоит. В их составе всего два иностранца играло, это тоже говорит о том, что нужно везти иностранцев, которые на голову и на две выше.

Я не помню когда «Спартак» в последний раз «Локомотиву» проигрывал в чемпионате. Такое впечатление, что «Спартак» не разбирал «Локомотив», за счет чего они могут выиграть или не проиграть. Надо готовиться к играм тщательнее. Печально, 3:1 для «Спартака» – многовато, тем более от конкурента в дерби», – сказал Юран.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Локомотив Юран Сергей Станкович Деян
Комментарии (13)
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...уефан
1727613705
...ну, что, Сергей? Прав и ты тоже(...
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aurora5858
1727615591
Похоже прав Мостовой состав назначают на игру агенты, а не тренер. Сколько можно издеваться над болельщиками Спартака и который год.
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insider_retro
1727616067
Наставничество и новаторство - это гуд! :))
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NewLife
1727616077
Опять заголовок не соответствует тексту(
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Alex Flash
1727619143
Все по существу,плохо разбирают соперников.В наличии только одна игровая модель. Не видно никаких наигранных моментов.Все на удачу.
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erybov1965
1727628996
Все верно сказано,я уже ранее тоже говорил,что тренерский штаб всю неделю отдыхал и соперника вообще не изучил,а это не допустимо.Также недопустимо выходить с таким настроем на игру.Ну а технику и физику "подтягивать" уже поздно.
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zigbert
1727629240
Учить и советовать всегда легче. Спартак сыграл неудачно но на данный момент Локомотив выглядит значительно лучше и совсем не случайно он находится в самом верху турнирной таблицы.
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DOCTOR PENALTY
1727630075
Да, многовато..., да, печально... (((
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alex1951
1727638864
Товарищ Юран и почему вы не тренер Спартака?Вы так тонко разбираетесь в тонкостях игры ,что вам пора подсидеть товарища Карпина! А разве что то не так?
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alefreddy
1727671198
все все правильно говорят и советуют а воз и ныне там
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