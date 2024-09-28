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Караваев извинился за грубую ошибку в игре с «Краснодаром»

28 сентября 2024, 23:30
4

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой дал комментарий после матча 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

– Важно не опускать руки, не огорчаться. Первая осечка в этом сезоне. У нас всегда до этого удачно складывались матчи с «Краснодаром». Наверное, неправильно так говорить, но можно сказать, вернули долг за то, что в том году «Краснодар» нам помог стать чемпионом. Это неправильно конечно, но это если искать позитивные моменты…

Понятно, многие сейчас скажут, что это ошибка Славы (Караваева), но он здесь не при чем. Все ошибаются. Слава играет очень много лет в команде и на моей памяти это его первая такая ошибка. Не нужно все вешать на Славу. Индивидуальной вины нет, все виноваты. Не смогли потом отыграться и пропустили еще.

Надо быть всем вместе, провести работу над ошибками. Возможно, это поражение нас как‑то приземлит.

– Славу как‑то поддержали в раздевалке?

– Слава сам начал говорить, извинился перед всей командой. Но все всe понимают, все его поддерживают. У нас хорошая команда в этом плане, никто про него плохих слов не скажет. Он же поступил по‑мужски, все сказал. Все нормально в раздевалке было, ничего такого.

– Если не брать эту ошибку, то игра ничейная?

– Да. Думаю, без особо явных голевых моментов матч прошел. Штанга была у «Краснодара», но не сказал бы, что кто‑то сильно заслуживал победы. Больше ничейная игра.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Караваев Вячеслав Мостовой Андрей
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1727556110
Латышонок тоже сыграл несобранно в этом эпизоде.
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ОК, Зенит!
1727588430
Всё так. Игра до ошибки. Но была игра!
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