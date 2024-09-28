Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на поражение от «Краснодара» (0:2) в 10-м туре РПЛ.

– Как вы оцениваете матч? Что сейчас испытываете?

– Тяжелая игра, минимум моментов. Могли забить как мы, так и «Краснодар», но явных голевых моментов было мало. Игра была до ошибки и, к сожалению, эту грубейшую ошибку допустили мы, поэтому и проиграли.

– Что скажите по игре? Всe, что вы просили, команда делала на поле до первого пропущенного гола?

– Нет. Начали первый тайм неплохо, были хороший контроль и подходы к чужим воротам, но после невынужденных ошибок игра поменялась и «Краснодар» завладел преимуществом, оказывая давление на нас. Тяжелый матч, качество игры было абсолютно средним, минимум моментов и много борьбы, чувствовалось напряжение. Повторюсь: игра была до ошибки и первыми ее допустили мы, пропустив обидный мяч.

– Согласны, что этому поражению не нужно придавать особенного значения? Ведь это всего лишь один матч в сезоне.

– Это естественно. У нас будут как хорошие матчи, так и плохие. Обидное поражение, но это футбол. Будем готовиться к следующему матчу.