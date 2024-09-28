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  • Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Краснодара»

Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Краснодара»

28 сентября 2024, 22:10
24

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на поражение от «Краснодара» (0:2) в 10-м туре РПЛ.

– Как вы оцениваете матч? Что сейчас испытываете?

– Тяжелая игра, минимум моментов. Могли забить как мы, так и «Краснодар», но явных голевых моментов было мало. Игра была до ошибки и, к сожалению, эту грубейшую ошибку допустили мы, поэтому и проиграли.

– Что скажите по игре? Всe, что вы просили, команда делала на поле до первого пропущенного гола?

– Нет. Начали первый тайм неплохо, были хороший контроль и подходы к чужим воротам, но после невынужденных ошибок игра поменялась и «Краснодар» завладел преимуществом, оказывая давление на нас. Тяжелый матч, качество игры было абсолютно средним, минимум моментов и много борьбы, чувствовалось напряжение. Повторюсь: игра была до ошибки и первыми ее допустили мы, пропустив обидный мяч.

– Согласны, что этому поражению не нужно придавать особенного значения? Ведь это всего лишь один матч в сезоне.

– Это естественно. У нас будут как хорошие матчи, так и плохие. Обидное поражение, но это футбол. Будем готовиться к следующему матчу.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Семак Сергей
Комментарии (24)
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Taps
1727550952
А что же ты @с у к а@ не сказал, что матч проиграли из-за тебя ?
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ягуар1979
1727550965
очередной бездарный матч имени семака
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MazaiNN
1727551285
Если не брать в расчет - счёт.. В этом матче мы играли абсолютно на равных.
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Лицом_на_клаве
1727551619
Опять Серёжа тля ошибся с заменами!
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saf05
1727551666
Физрук.
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Константин-Шапкин-google
1727552242
Рад за Краснодар! Переиграли классно!
Ответить
FanatSerj
1727552565
Мало в Зените бразильцев, надо ещё больше, а то нет, нет и находится свой Караваев.
Ответить
Persona_non_Grata
1727553170
Семак наверное почитал интервью Сесаса Наваса и у него в преддверии успехов на европейском олимпе голову вскружило и он чувство реальности потерял ! ))
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neim
1727557792
Жаль, что я немного недоглядел игру, вырубился. А так хотелось на пресную харю Сирожи посмотреть в конце игры ))).
Ответить
Desma
1727593917
Серёжа, ты в очередной раз с составом накуралесил. На кой полузащитника Мантуана поставил правым защитником? Вместо того, чтобы выпустить Ерохина и насытить центр поля, выпускаешь бревно Соболева. Не понятны замены Глушенкова, Лусиано. Ну, не тянет Мостовой после травмы....
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