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  • Мостовой высказался о поражении «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

Мостовой высказался о поражении «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

28 сентября 2024, 20:16
7

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Спартак» был похож на амебу в игре с «Локомотивом». Не было ни агрессивности, ни резкости, ни быстроты, ни движения. И этим воспользовались железнодорожники.

При этом нельзя сказать, что красно-зеленые сыграли намного лучше. Просто реализовали свои моменты в отличие от спартаковцев», – сказал Мостовой.

  • «Локо» победил со счетом 3:1.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Локомотив» вышел в лидеры РПЛ, «Спартак» идет 6-м.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Мостовой Александр
Комментарии (7)
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erybov1965
1727545469
Все верно,только Локомотив бился,стелился в подкатах и бил по воротам.За это и заслужил победу.За владение мячом,на своей половине поля,три очка пока не дают.Да и по технике у игроков Спартака большие проблемы,вот и результат.Так играть еще можно с командами из нижней части турнирной таблицы,но только дома и на ничью.
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DOCTOR PENALTY
1727552495
Локо был сегодня очень хорош.
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timon2401
1727556715
что то Саня темнит))) а как же про тренера который "играл" и был в футболе...но тем не менее ставит такой состав?? а как же что при Абаскале при том же составе такое же набрное колличество очков??? Видимо дело не в тренере всё таки...Станкович сегодня обасрался ставя как обычно Литвинова и Денисова, но только Саня про это молчит..стажировка же в Спартаке нужнее
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Plyash
1727582451
Не пошла игра,так бывает.Но Паровоз сегодня действительно хорош.С победой,особливо рад за Сёмина,здоровья тебе,старина. P.S. - А тебе,Мост,давно пора из юродивого перебираться в стан взрослого мужчины.У тебя получится.
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SLADE2019
1727593689
Эту игру игрокам Спартака и нам его болелам, нужно побыстрее забыть. Не игра, а сплошной кошмар. Тот балласт, о котором даже мы, обыкновенные болельщики говорим, показал, что это действительно балласт. Не видно выхлопа от вновь приобретенных игроков. Пора бы уж.
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