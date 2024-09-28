Мостовой высказался о поражении «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».
«Спартак» был похож на амебу в игре с «Локомотивом». Не было ни агрессивности, ни резкости, ни быстроты, ни движения. И этим воспользовались железнодорожники.
При этом нельзя сказать, что красно-зеленые сыграли намного лучше. Просто реализовали свои моменты в отличие от спартаковцев», – сказал Мостовой.
- «Локо» победил со счетом 3:1.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Локомотив» вышел в лидеры РПЛ, «Спартак» идет 6-м.
Источник: «РБ Спорт»