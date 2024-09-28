Стали известны стартовые составы на матч 10 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Зенит». Игра состоится 28 сентября, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Коста, Тормена, Оласа, Ленини, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Зенит»: Латышонок, Нино, Алип, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Глушенков, Кассьерра, Лусиано.

Главный тренер: Сергей Семак

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