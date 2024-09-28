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Стало известно, когда Пьянич дебютирует за ЦСКА

28 сентября 2024, 17:10
4

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал информацию по дебюту новичка Миралема Пьянича.

– Пьянич уже на стадионе. Когда ждать его на поле?

– Нужно посмотреть. Завтра он будет первый раз тренироваться с командой. Кажется, что ждать его можно потихоньку после ближайшего перерыва [на матчи сборных]. Если реально, вообще после зимних сборов, а все, что будет перед этим, – это чистый бонус для нас и для него.

– Есть понимание, где будете использовать Пьянича?

– Надо играть по‑разному. С приходом Гуарирапы и Пьянича чуть‑чуть появились возможность перестраивать команду. Это важно для тренера, теперь не надо переживать. Больше надо переживать, когда возможностей нет. Слава богу, что возможности есть, надо ими пользоваться.

  • Босниец перешел в клуб РПЛ в качестве свободного агента.
  • С ним заключили контракт по схеме «1+1».
  • Новичок ЦСКА взял 15-й игровой номер.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Босния и Герцеговина. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем Николич Марко
Комментарии (4)
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andrei-sarap-yandex
1727538365
МАРКИЗИО ТОЖЕ БЫЛ ХОРОШ В ЮВЕНТУС
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andrei-sarap-yandex
1727538390
УДАЧИ
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Fialet
1727542889
Ясно когда. Когда протрезвеет.
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MichelWB
1727552682
Сразу после смены фамилии на Трезвича.
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