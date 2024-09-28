Стало известно, когда Пьянич дебютирует за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал информацию по дебюту новичка Миралема Пьянича.

– Пьянич уже на стадионе. Когда ждать его на поле?

– Нужно посмотреть. Завтра он будет первый раз тренироваться с командой. Кажется, что ждать его можно потихоньку после ближайшего перерыва [на матчи сборных]. Если реально, вообще после зимних сборов, а все, что будет перед этим, – это чистый бонус для нас и для него.

– Есть понимание, где будете использовать Пьянича?

– Надо играть по‑разному. С приходом Гуарирапы и Пьянича чуть‑чуть появились возможность перестраивать команду. Это важно для тренера, теперь не надо переживать. Больше надо переживать, когда возможностей нет. Слава богу, что возможности есть, надо ими пользоваться.