Стало известно, когда Пьянич дебютирует за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал информацию по дебюту новичка Миралема Пьянича.
– Пьянич уже на стадионе. Когда ждать его на поле?
– Нужно посмотреть. Завтра он будет первый раз тренироваться с командой. Кажется, что ждать его можно потихоньку после ближайшего перерыва [на матчи сборных]. Если реально, вообще после зимних сборов, а все, что будет перед этим, – это чистый бонус для нас и для него.
– Есть понимание, где будете использовать Пьянича?
– Надо играть по‑разному. С приходом Гуарирапы и Пьянича чуть‑чуть появились возможность перестраивать команду. Это важно для тренера, теперь не надо переживать. Больше надо переживать, когда возможностей нет. Слава богу, что возможности есть, надо ими пользоваться.
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Источник: «Матч ТВ»