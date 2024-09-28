Бензема отметился голом и передачей в матче чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема отметился забитым мячом и передачей в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Халиджем» (4:1).

36-летний француз забил первый гол своей команды на 49-й минуте, сравняв счет. На 90+5-й минуте Бензема ассистировал Хамеду Аль-Гамди, который довел счет до крупного.

Француз забил в четвертом матче чемпионата Саудовской Аравии подряд. Всего на счету Бензема 6 голов и 1 передача в 6 играх за клуб в этом сезоне.

Саудовская Аравия. Премьер-лига. 5-й тур

Аль-Иттихад – Халидж – 4:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Нарей, 5; 1:1 – Бензема, 49; 2:1 – Ауа, 56; 3:1 – Бергвейн, 68; 4:1 – Аль-Гамди, 90+5.

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