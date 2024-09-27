Реакция Канчельскиса на решение Головина продлить контракт с «Монако»

Андрей Канчельскис высказался о скором заключении нового соглашения между Александром Головиным и «Монако».
Российский футболист подпишет контракт до лета 2029 года.
«Головин правильно сделал, что продлил контракт с «Монако». Он доказал, что является игроком основного состава.
«Монако» – хороший клуб. Кто из наших футболистов ещe играет в топовых клубах? Только Сафонов в «ПСЖ».
«Монако» всегда будет бороться за первое место и Лигу чемпионов», – заявил Канчельскис.
- Действующий договор между сторонами истекает в 2026 году.
- Головин в «Монако» с 2018 года.
- Хавбек провел 207 матчей, забил 31 гол и сделал 39 ассистов.
Источник: «Чемпионат»