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  • Реакция Канчельскиса на решение Головина продлить контракт с «Монако»

Реакция Канчельскиса на решение Головина продлить контракт с «Монако»

27 сентября 2024, 20:00
5

Андрей Канчельскис высказался о скором заключении нового соглашения между Александром Головиным и «Монако».

Российский футболист подпишет контракт до лета 2029 года.

«Головин правильно сделал, что продлил контракт с «Монако». Он доказал, что является игроком основного состава.

«Монако» – хороший клуб. Кто из наших футболистов ещe играет в топовых клубах? Только Сафонов в «ПСЖ».

«Монако» всегда будет бороться за первое место и Лигу чемпионов», – заявил Канчельскис.

  • Действующий договор между сторонами истекает в 2026 году.
  • Головин в «Монако» с 2018 года.
  • Хавбек провел 207 матчей, забил 31 гол и сделал 39 ассистов.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (5)
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bourbone
1727456540
А есть реакция Байдена на это событие?)))
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Spartak_forv@
1727457157
Ну Александр по-моему правильно делает что не дергается и остаётся в Монако.Ему там доверяют,ценят и клуб сам по себе приличный и надёжный.Во Франции круче только в ПСЖ уйти,но смысл?Там вряд ли с его склонностью к травматичности так трепетно и терпеливо относится будут.В другой чемпионат ехать - ну только если в основу и берут,но это опять же клуб уровня Аталанты,Атлетико надо,а у них и своих хватает и Сане уже не 23-24,а 28 лет
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FCSpartakM
1727468995
Монако с натяжкой можно назвать топ- клубом. Чемпионат Франции сейчас в кризисе.
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bobsan
1727474993
А кого вообще твоё мнение интересует
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DOCTOR PENALTY
1727690145
Успехов Александру! *
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