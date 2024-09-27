Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября

«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября

27 сентября 2024, 19:33

Матч 6-го тура чемпионата Франции между «Лансом» и «Ниццей» обещает быть напряженным. «Ланс» проводит сезон достаточно стабильно, занимая 4-е место, но результаты команды в последних матчах не впечатляют: три ничьи подряд в рамках Лиги 1. «Ницца», напротив, находится на подъеме после крупной победы над «Сент-Этьеном» со счетом 8:0 и показывает уверенную игру в атаке.

Анализ команды «Ланс»

«Ланс» под руководством Уилла Стила демонстрирует сбалансированную игру в обороне, но испытывает трудности в атаке. Команда не может выиграть в последних трех матчах чемпионата и играет достаточно осторожно, стараясь минимизировать ошибки в защите. В пяти последних играх «Ланс» забил всего 4 гола и пропустил также 4, что указывает на проблемы с реализацией моментов. Лидер команды Уэсли Саид пока не показывает выдающуюся результативность, забив всего 2 гола в 7 играх.

Последние 5 матчей:

  • Ренн 1:1 Ланс

  • Ланс 0:0 Лион

  • Монако 1:1 Ланс

  • Панатинаикос 2:0 Ланс (Лига Конференций)

  • Ланс 2:0 Брест

Ключевые показатели:

  • В среднем забивает 0.80 гола за игру.

  • Пропускает 0.80 гола за игру.

  • Играет вничью в 3 последних матчах.

  • Забивает в 8 из 12 последних матчей.

Команда делает ставку на оборону и предпочитает контролировать темп игры, однако проблемы с креативностью в атаке мешают добывать победы.

Анализ команды «Ницца»

«Ницца» под руководством Франка Эза демонстрирует впечатляющую форму в атаке, особенно после крупной победы над «Сент-Этьеном» (8:0). Команда занимает 7-е место с 7 очками, и ключевыми фигурами являются Эванн Гессан и Амин Гуири, активно участвующие в атакующих действиях. В последних 5 матчах «Ницца» забила 14 голов, но при этом остается уязвимой в обороне, что подтверждается пропущенными мячами в 12 из последних 14 встреч.

Последние 5 матчей:

  • Ницца 1:1 Реал Сосьедад (Лига Европы)

  • Ницца 8:0 Сент-Этьен

  • Марсель 2:0 Ницца

  • Анжер 1:4 Ницца

  • Ницца 1:1 Тулуза

Ключевые показатели:

  • В среднем забивает 2.80 гола за игру.

  • Пропускает 1.00 гола за игру.

  • Забивает в 12 последних матчах.

Сильная сторона команды – умение быстро развивать атаки и использовать ошибки соперника. Однако слабость в обороне может стать решающим фактором против команды, которая делает ставку на надежную защиту.

Тактический разбор

«Ланс» постарается действовать осторожно и организованно, чтобы не допустить провалов в обороне. «Ницца» же будет стремиться к быстрому прессингу и активной игре на флангах. Главным вопросом будет эффективность контратак «Ниццы» против позиционной игры «Ланса». Учитывая текущую форму гостей, они, скорее всего, будут стремиться взять инициативу с первых минут.

Личные встречи

  • 16 марта 2024 года: Ланс 1:3 Ницца

  • 20 декабря 2023 года: Ницца 2:0 Ланс

  • 1 февраля 2023 года: Ланс 0:1 Ницца

  • 29 декабря 2022 года: Ницца 0:0 Ланс

  • 10 апреля 2022 года: Ланс 3:0 Ницца

В последних пяти личных встречах «Ницца» одержала три победы и однажды сыграла вничью, что демонстрирует их тактическое преимущество против «Ланса».

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Ланса»: 2.50

  • Ничья: 3.10

  • Победа «Ниццы»: 2.70

Прогноз на матч

С учетом текущей формы команд и их последних результатов, матч обещает быть напряженным. «Ланс» будет стараться навязать свою игру и действовать осторожно, но атакующий потенциал «Ниццы» и их уверенность после крупной победы могут сыграть ключевую роль. Ожидается, что «Ницца» воспользуется своими шансами и сможет переиграть менее результативного соперника.

Рекомендация: Победа «Ниццы» за коэффициент 2.70.

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Прогнозы Ницца Ланс
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
1
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
3
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
17
Все новости
Все новости
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
Вчера, 16:50
2
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
Вчера, 16:43
1
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
Вчера, 16:25
3
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
Вчера, 15:33
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
Вчера, 12:50
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 00:31
16
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
10 сентября
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
10 сентября
8
Сафонов оценил старт «ПСЖ» в Лиге чемпионов – команда победила 6:1
10 сентября
5
Сафонова назвали одним из трех лучших вратарей мира
10 сентября
5
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
10 сентября
6
Спрогнозировано место, которое Сафонов займет в номинации на приз лучшему вратарю года
10 сентября
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
10 сентября
3
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10 сентября
4
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
10 сентября
5
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
10 сентября
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
10 сентября
4
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
10 сентября
4
Головину предложили перейти в другой клуб РПЛ вместо «Спартака»
10 сентября
16
Луис Энрике прокомментировал 6:1 «ПСЖ» со «Слованом»
10 сентября
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
10 сентября
2
ФотоХвича получил приз лучшему игроку ЛЧ-2025/26
10 сентября
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
9 сентября
5
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
9 сентября
3
Сафонов рассказал, как выиграл конкуренцию у Шевалье
9 сентября
1
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
9 сентября
3
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
9 сентября
8
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
9 сентября
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+