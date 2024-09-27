Матч 5-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Санкт-Паули» пройдет на стадионе «Европа-Парк». На текущий момент «Фрайбург» демонстрирует уверенные результаты, занимая 3-е место с 9 очками, в то время как «Санкт-Паули» находится в зоне вылета с 1 очком и без побед. Хозяева играют активно и результативно, тогда как гости испытывают серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне, что делает «Фрайбург» явным фаворитом этой встречи.

Анализ команды «Фрайбург»

Под руководством Кристиана Штрайха «Фрайбург» стабильно показывает высокие результаты, особенно в играх против более слабых соперников. В последних пяти матчах команда забила 12 голов и пропустила всего 4. Лучший бомбардир клуба – Джуниор Адаму, уже отличившийся 4 раза в 5 играх, что подчеркивает силу атакующей линии команды. В домашних матчах «Фрайбург» активно использует свои сильные стороны: надежную оборону и креативные фланги. Это позволяет им уверенно контролировать ход игры и доминировать над соперниками.

Последние 5 матчей:

Хайденхайм 0:3 Фрайбург

Фрайбург 2:1 Бохум

Бавария 2:0 Фрайбург

Фрайбург 3:1 Штутгарт

Оснабрюк 0:4 Фрайбург (Кубок)

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Забивает в среднем 2.40 гола за игру.

Побеждает в 3 последних очных матчах против «Санкт-Паули».

Забивает в 8 из 10 последних матчей.

Анализ команды «Санкт-Паули»

Команда Александера Блессина испытывает большие трудности в Бундеслиге. После 4 туров у «Санкт-Паули» всего 1 набранное очко, и клуб пока не может выйти из кризиса. В последних пяти матчах они забили всего 4 гола и пропустили 8. Йоханнес Эггештайн, лучший бомбардир команды, отметился только одним голом, что подчеркивает проблемы в атаке. На выезде «Санкт-Паули» традиционно выступает слабо, и их оборона выглядит неуверенно против более организованных команд.

Последние 5 матчей:

Санкт-Паули 0:0 РБ Лейпциг

Аугсбург 3:1 Санкт-Паули

Унион Берлин 1:0 Санкт-Паули

Санкт-Паули 0:2 Хайденхайм

Халлешер 2:3 Санкт-Паули (Кубок)

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Не может выиграть в 4 последних матчах Бундеслиги.

Пропускает в 7 из 9 последних матчей.

Тактический разбор

«Фрайбург» будет стремиться доминировать с первых минут, используя быстрые фланговые атаки и активное движение в центральной зоне. Команда Штрайха хорошо структурирована и играет сбалансированно, что делает их опасными при игре на контратаках и стандартах. Ключевой фигурой в этой встрече станет Джуниор Адаму, который способен создать проблемы для неустойчивой обороны «Санкт-Паули».

«Санкт-Паули» постарается играть от обороны и использовать редкие контратаки. Однако их неспособность создавать стабильное давление на чужой половине и слабость при позиционной обороне дают «Фрайбургу» хорошие шансы на взятие трех очков.

Личные встречи

19 октября 2022 года: Фрайбург 2:1 Санкт-Паули (Кубок)

7 октября 2021 года: Фрайбург 3:0 Санкт-Паули (Товарищеский матч)

10 апреля 2016 года: Фрайбург 4:3 Санкт-Паули (Вторая Бундеслига)

25 октября 2015 года: Санкт-Паули 1:0 Фрайбург (Вторая Бундеслига)

14 июля 2015 года: Фрайбург 0:0 Санкт-Паули (Товарищеский матч)

Коэффициенты букмекера:

Победа «Фрайбург»: 1.60

Ничья: 4.00

Победа «Санкт-Паули»: 6.50

Прогноз на матч

С учетом текущей формы команд и статистики личных встреч, «Фрайбург» выглядит явным фаворитом. Их атака показывает хорошие результаты, а защита в большинстве случаев справляется с давлением. «Санкт-Паули» не в состоянии найти свою игру и продолжает терять очки. Скорее всего, хозяева уверенно справятся с соперником, и победа достанется «Фрайбургу».

Рекомендация: Победа «Фрайбурга» с форой (-1) за коэффициент 2.00.