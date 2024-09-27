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Абаскаль поучаствовал в круглом столе в Академии РФС

27 сентября 2024, 08:59
7

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль накануне работал в Академии РФС. Испанец участвовал в круглом столе, который был посвящен вопросам коммуникации внутри тренерского штаба.

Вместе с Абаскалем участником мероприятия стал бывший вратарь и тренер сборной России Сергей Овчинников.

  • В этом сезоне Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Гранады» после первых шести матчей, в которых команда набрала шесть очков в Сегунде.
  • Испанец тренировал «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года. Под его руководством красно‑белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне‑2022/23.
  • Абаскаль посещал матч 9-го тура РПЛ «Спартак»«Динамо» (2:2).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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Цугундeр
1727419628
Польстился на фуршет, с собою взяв контейнер ... В Тарасовке кормить не стали.
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Александр-Каратеев-yandex
1727420468
А что скажет Саня Мостовой по этому поводу?
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andr45
1727422889
Пусть Абаскаль клоун) А кто тогда Карпин, Йоканович, Мусаев, Галактионов и т. д.? Недоклоуны? Некий "Интерес" постановил, что Абаскаль внес "выдающийся вклад в дело убиения российского футбола" То есть именно Абаскаль умудрился убить рассейский футбол?) А пи...ерские ворюги ФУРСЕНКО и ДЮКОВ не причем? А СЕМАКУ, в поте лица воспитавшего таких футболистов, как Вендел, Сантос, Гондо, Барриос и т.д. пора орден "За заслуги перед Отечеством"?
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GreyDM
1727424605
Эх, РФС... Всё-таки решили бедного Сашку Мостового до психушки довести. Он же теперь точно головой тронется.
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DOCTOR PENALTY
1727470226
С какого перепугу его туда пригласили? *****!
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