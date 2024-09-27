Абаскаль поучаствовал в круглом столе в Академии РФС

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль накануне работал в Академии РФС. Испанец участвовал в круглом столе, который был посвящен вопросам коммуникации внутри тренерского штаба.

Вместе с Абаскалем участником мероприятия стал бывший вратарь и тренер сборной России Сергей Овчинников.