Абаскаль поучаствовал в круглом столе в Академии РФС

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль накануне работал в Академии РФС. Испанец участвовал в круглом столе, который был посвящен вопросам коммуникации внутри тренерского штаба.
Вместе с Абаскалем участником мероприятия стал бывший вратарь и тренер сборной России Сергей Овчинников.
- В этом сезоне Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Гранады» после первых шести матчей, в которых команда набрала шесть очков в Сегунде.
- Испанец тренировал «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года. Под его руководством красно‑белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне‑2022/23.
- Абаскаль посещал матч 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (2:2).
Источник: «Спорт-Экспресс»