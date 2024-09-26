Солист «Руки Вверх» Жуков оценил переход Пьянича в ЦСКА

Певец Сергей Жуков скептически отнесся к решению ЦСКА подписать Миралема Пьянича.
- Босниец присоединился к армейцам в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
- Новичок ЦСКА взял 15-й игровой номер.
«У нас в команде есть не менее культовый футболист, примерно такого же возраста. Но только один из этих людей – безусловный лидер, и без него ЦСКА уже не ЦСКА. А вот второй – это больше красивая новость.
Пьянич – известный футболист, игравший в больших командах. Однако я переживаю в целом за команду и считаю, что никогда один человек не сможет взмахнуть волшебной палочкой и сделать так, чтобы все проблемы улетучились.
Поэтому, мне кажется, дорогу надо давать молодым, именно на них надо делать упор в построении команды, которая снова будет номером один в этой стране.
Надо же смотреть вперед и понимать, что мы же хотим играть лучше не только в этом сезоне, но и выбраться из пике.
Безусловно, любое приобретение, известные игроки – это всегда приятно. Но, опять же, дело во всей команде. Хочется пожелать, чтобы ребята поняли, за какой клуб они играют», – сказал солист группы «Руки Вверх», болеющий за ЦСКА.