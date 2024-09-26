Солист «Руки Вверх» Жуков оценил переход Пьянича в ЦСКА

Певец Сергей Жуков скептически отнесся к решению ЦСКА подписать Миралема Пьянича.

Босниец присоединился к армейцам в качестве свободного агента.

Стороны заключили контракт по схеме «1+1».

Новичок ЦСКА взял 15-й игровой номер.

«У нас в команде есть не менее культовый футболист, примерно такого же возраста. Но только один из этих людей – безусловный лидер, и без него ЦСКА уже не ЦСКА. А вот второй – это больше красивая новость.

Пьянич – известный футболист, игравший в больших командах. Однако я переживаю в целом за команду и считаю, что никогда один человек не сможет взмахнуть волшебной палочкой и сделать так, чтобы все проблемы улетучились.

Поэтому, мне кажется, дорогу надо давать молодым, именно на них надо делать упор в построении команды, которая снова будет номером один в этой стране.

Надо же смотреть вперед и понимать, что мы же хотим играть лучше не только в этом сезоне, но и выбраться из пике.

Безусловно, любое приобретение, известные игроки – это всегда приятно. Но, опять же, дело во всей команде. Хочется пожелать, чтобы ребята поняли, за какой клуб они играют», – сказал солист группы «Руки Вверх», болеющий за ЦСКА.