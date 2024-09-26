Мостовой встал на защиту Сафонова

Александр Мостовой прокомментировал заявление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова о российском футболе.

Сафонов дал понять, что ему не хватало мотивации играть в РПЛ: «Отсутствие еврокубков сильно повлияло на решение уйти из «Краснодара». Когда нет вызовов, это не прикольно. Все варятся в своем котле. Половина матчей не интересны».

«Меня немного рассмешило, что в СМИ написали, что Сафонов раскритиковал российский футбол. Он же этого не делал, а просто сказал то, о чем все говорили 5, 10 и даже 15 лет назад.

Если есть возможность уехать в Европу, то нужно это делать, тем более в наше время, когда мы отстранены от еврокубков. Зачем подливать масло в огонь?

Такая же ситуация с Глушенковым, про которого раздули, будто он от сборной отказывается», – сказал Мостовой.