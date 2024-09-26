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Мостовой встал на защиту Сафонова

26 сентября 2024, 23:00
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Александр Мостовой прокомментировал заявление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова о российском футболе.

Сафонов дал понять, что ему не хватало мотивации играть в РПЛ: «Отсутствие еврокубков сильно повлияло на решение уйти из «Краснодара». Когда нет вызовов, это не прикольно. Все варятся в своем котле. Половина матчей не интересны».

«Меня немного рассмешило, что в СМИ написали, что Сафонов раскритиковал российский футбол. Он же этого не делал, а просто сказал то, о чем все говорили 5, 10 и даже 15 лет назад.

Если есть возможность уехать в Европу, то нужно это делать, тем более в наше время, когда мы отстранены от еврокубков. Зачем подливать масло в огонь?

Такая же ситуация с Глушенковым, про которого раздули, будто он от сборной отказывается», – сказал Мостовой.

  • Прошедшим летом Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро.
  • Он заключил с парижским клубом контракт до 2029 года.
  • Голкипер пропустил 1 гол в 2 матчах за новую команду.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Мостовой Александр
Комментарии (2)
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raritet
1727418539
Время такое наступило. Для многих , футбол- это то, о чем написал какой то безусый юнец или мнение какой то очередной " сексуальной " ведущей. А о самом футболе , как виде спорта мало кто напишет. А еще лучше , не писать, а играть , биться на поле..
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