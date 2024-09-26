Сафонов объяснил, почему покинул «Краснодар»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что его подтолкнуло к отъезду из России.

Прошедшим летом футболист перешел в парижский клуб из «Краснодара» за 20 млн евро.

Он заключил с «ПСЖ» контракт до 2029 года.

Голкипер пропустил 1 гол в 2 матчах за новую команду.

– Отсутствие еврокубков повлияло на решение уйти?

– Сильно повлияло. Возможно, еврокубки могли бы что‑то поменять. Еврокубки и, может, международные матчи за сборную.

Была бы Лига чемпионов – уже не так охотно хотелось бы уйти. Когда нет вызовов, это не прикольно. Хочешь работать максимально, а максимально работать невозможно, когда нет мотивации.

– То есть допускаете, что могли остаться, если бы мы продолжали играть в еврокубках.

– Ну да. Или же уехать еще раньше.

– А была возможность уехать раньше?

– Нет. Если бы были еврокубки, возможно, были бы и предложения раньше, я не знаю. Все‑таки за российским футболом не очень хотят следить, не пристально смотрят.

Все варятся в своем котле. Половина матчей не интересны. Допустим, «Зениту» вообще мало кто может что‑то противопоставить. Какой в этом интерес? Мне нужно было какое‑то движение.