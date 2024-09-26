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Семак оценил игру «Краснодара» перед матчем с «Зенитом»

26 сентября 2024, 19:27
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о «Краснодаре» перед матчем команд в 10-м туре РПЛ.

– В чем сила нынешнего «Краснодара», если учесть, что сезон для него начался непросто, но перед субботним матчем у команды в чемпионате ноль поражений и шесть побед подряд?

– И в прошлом сезоне «Краснодар» смотрелся очень хорошо, в итоге команда добилась хорошего результата. Сейчас он тоже играет достаточно уверенно, у команды хороший баланс между атакой и обороной. В принципе, это один из претендентов на чемпионство в этом сезоне.

– Меняется ли подготовка к матчу и тренировочный процесс перед долгим выездом, когда дорога занимает почти 12 часов?

– Нет, сдвигается немножко расписание, но это больше рабочие моменты. Что касается самой подготовки, нет, готовимся как обычно.

– Когда два лидера встречаются в 10-м туре, можно ли сказать, что это некий промежуточный финиш?

– Нет, конечно. Это даже не первый круг, а 10 й тур. Хотя, конечно, интерес к игре особый, потому что встречаются команды, занимающие на сегодняшний день первое и второе место.

В последние годы матчи между «Зенитом» и «Краснодаром» всегда проходят очень интересно и в упорной борьбе, но говорить глобально о распределении мест, конечно, преждевременно.

– В последние годы матчи между «Зенитом» и «Краснодаром» на юге страны чаще приходились на весну и получались очень эмоциональными и результативными. На этот раз встречаетесь осенью. Время года имеет значение?

– Конечно, имеет – в плане турнирного положения. Напряжение к концу сезона, безусловно, выше, и ошибки имеют большую силу, нежели в начале.

– Перед предыдущим матчем с «Факелом» вы сказали, что есть вариативность и есть возможность менять схему в зависимости от соперника. Задумываетесь ли над этим перед игрой с «Краснодаром»?

– Перед каждой игрой мы смотрим на состояние наших игроков, анализируем игру соперника. Если нужно вносить какие то изменения в структуру нашей игры, делаем это или перед игрой, или по ходу матча, в зависимости от того, как складывается встреча.

  • Игра «Краснодар» – «Зенит» пройдет 28 сентября и начнется в 19:30 мск.
  • Петербуржцы лидируют в РПЛ с 23 очками после 9 туров. «Быки» идут вторыми с 21 очком.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Семак Сергей
Комментарии (6)
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...уефан
1727368643
...наверное, один из самых ожидаемых матчей осени!...
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Боров мясной
1727369953
Богданыч писец приближается, а Соболь против писца не тянет!
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BAIv
1727372910
Семак выпускай три центральных нападающих и готовься получить поражение!
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FWSPM
1727381760
хоть бы как то отскочить нам как от спартака и химок отскочили добавил семак
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