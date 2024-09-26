ЦСКА оштрафовали за оскорбления «Спартака» фанатами

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, о наказании ЦСКА за скандирование болельщиками оскорбительных выражений во время матча 4-го тура группы C Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» (2:0).

«В матче с «Краснодаром» болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражение в адрес «Спартака» – штраф 10 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.