ЦСКА оштрафовали за оскорбления «Спартака» фанатами

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, о наказании ЦСКА за скандирование болельщиками оскорбительных выражений во время матча 4-го тура группы C Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» (2:0).
«В матче с «Краснодаром» болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражение в адрес «Спартака» – штраф 10 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.
- Сообщалось, что «Зенит» на прошедшем заседании КДК РФС оштрафовали в общей сложности на 60 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче Кубка России с «Рубином».
- Также «Спартак» оштрафован в общей сложности на 210 тысяч рублей по итогам матчей с «Динамо» в РПЛ и «Крыльями Советов» в Кубке России.
Источник: «Матч ТВ»