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  • Экс-рефери ФИФА не согласился с мнением о деградации судейства Карасева

Экс-рефери ФИФА не согласился с мнением о деградации судейства Карасева

26 сентября 2024, 14:22
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Бывший арбитр ФИФА Михаил Семенов выразил мнение о судействе в РПЛ.

– Сейчас многие критикуют Сергея Карасева. У него заметна деградация?

– Что значит деградация? Я не согласен с такой формулировкой. Тут надо глубже копать. Мне кажется, в судействе идет спад. На мой личный взгляд, РФС занял не ту позицию.

Они приглашают иностранных руководителей, которые не обладают российским менталитетом, а европейским. Зарубежным руководителям все равно, что будет потом. Они не думают, кто на смену придет. Отрабатывают свой контракт и уезжают на родину.

Судейство не прогрессирует? Да. Не развивается? Да. Их это не волнует. Они же не в нашей стране живут. Вот проблема, а не то, что Карасев деградирует. Про любого игрока можно сказать, что он деградирует. Соболев деградирует или нет?

– Статически, да.

– Вот. Тут дело не в деградации Карасева. Вопрос взаимоотношений. Если Сергей почувствовал себя неприкасаемым, и как бы он не судил, все будет нормально, то это плохо.

Для нашего зарубежного руководителя Карасев – судья номер один, ошибается он или нет. Мажич ставит его на игры, не думая, как и не думает, честно могу сказать, по назначениям. Карасев судит московские команды, Безбородов судит «Зенит». Остальные арбитры не судят команды из своих регионов.

В бытность Чеботарева и Константинова, у них не было никогда мысли о незаменимости, потому что люди подготовились и могут их заменить. В этом и есть проблема. Некоторые судьи считают, что они незаменимы. Разрешили судить в любом возрасте, пока нормативы сдаешь. Сколько угодно двоек получать, все равно будешь судить.

У наших судей нет чувства страха! В мою бытность и раньше, у арбитров было чувство страха. Две двойки за сезон, и до конца года отдыхаешь. Была ответственность. Сейчас судить немного легче, на тебя не давит штрафная площадь, потому что есть ВАР, который может исправить ошибку. Раньше была сумашедшая нагрузка.

  • Серб Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС летом 2023 года.
  • Он заключил с РФС контракт на два года с возможностью продления еще на один.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей Мажич Милорад
Комментарии (1)
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subbotaspartak
1727356217
Страх потеряли творят что хотят, Бесстрашно Карасики вволю жюрят...
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