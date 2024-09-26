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  • Сафонов – о 238 миллионах на нужды дочери до 18 лет: «Нужно ли мне обращаться в органы опеки из‑за того, что над ребенком издеваются?»

Сафонов – о 238 миллионах на нужды дочери до 18 лет: «Нужно ли мне обращаться в органы опеки из‑за того, что над ребенком издеваются?»

26 сентября 2024, 11:40
4

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопросы об отсутствии связи с дочерью и требованиях бывшей жены на содержание ребенка.

– Мать скрывает ребенка?

– Если в течение одной или двух недель мою бывшую супругу ежедневно видят в кафе в Краснодаре, хотя она заявляет, что живет в Москве, то можно считать, что она скрывается? С одной стороны, не скрывается, а с другой – да, потому что я не знаю точное местонахождение дочери.

А вести себя как маньяк и сидеть возле дома, выслеживая бывшую супругу, я не хочу, потому что мне не нужна статья за преследование.

Если по‑человечески мне не хотят пойти навстречу, то это проблема. Я понимаю, что когда дочь вырастет, она поймет, что отец очень ждал ее, что он очень любит ее и не оставлял попыток связаться и наладить общение.

Писали, что я не платил алименты, но не было ни одного месяца, чтобы я игнорировал платеж! Этих денег хватает с головой. Понятно, что это не пять и не три миллиона, но это хорошие деньги, которых хватит на жизнь как в Москве, так и в Краснодаре.

В СМИ недавно выложили ее запросы на ребенка на 238 миллионов рублей до 18 лет. 36 часов занятий еженедельно. В связи с этим единственный вопрос: нужно ли мне обращаться в органы опеки из‑за того, что над дочерью издеваются? Я думаю, что все, кто слышал об этом, понимают, что это просто маразм и ненормально.

– Из вас просто хотят выбить деньги?

– В суде первой инстанции моя бывшая супруга утверждала, что все полученные от меня деньги она тратит на ребенка и ничего не остается. В суде второй инстанции вдруг она приносит справку из банка, в которой видно, что все мои перечисленные алименты она положила на счет ребенку.

Как так? Где правда? В жизни ребенка должны участвовать оба родителя. Поэтому у кого какие цели – выводы делайте сами.

Для меня не проблема заплатить. Но судебный процесс еще не закончен, мы будем до конца отстаивать свою позицию. Как только у меня на руках будет окончательное решение суда, я выплачу все, что буду должен.

Я думаю о своей дочери, я хочу ей помогать, но не могу это делать, когда я ее не вижу, не слышу и не знаю, где она. И это мое основное требование – видеться с дочерью.

Понятно, что после переезда в Париж это будет делать сложнее, но обо всем можно договориться.

– После таких историй вера в людей не пропадает?

– Я всегда очень хорошо отношусь к людям, и мне тяжело даются такие ситуации. Не могу назвать это предательством, потому что в принципе понимаю эмоции бывшей супруги: есть обида, есть разочарование и понимание того, что я был не «тем самым» в ее жизни.

Я умею ставить себя на чужую сторону. Мои отношения с бывшей женой не сложились. Так бывает. Это жизнь. И возможно, в первом браке я не был примером для других.

Но уже не раз говорил, что на мое общение с ребенком это не должно накладывать тень. Я – отец. Я имею право на общение с дочерью и хочу, чтобы она знала, кто еe папа.

Взрослые люди должны понимать, что личные обиды – не повод вытеснять из жизни ребенка такую фигуру, как родитель.

– Могло ли это дело помешать переходу в «ПСЖ»?

– Нет.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Россия Сафонов Матвей
Комментарии (4)
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WILDLING_HRUNDEL
1727348439
Не будь жлобом! Сам выбирал жену,в любви признавался,детей от неё хотел,вот и плати,тем более что деньги у тебя есть! Дай своим чем на шалав тратиться ,все равно ведь просрете бабло и ты и она )
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Pavel-Pavlovskiy-google
1727450727
Молодец. Грамотные слова и все по закону. Только так. Терпения
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Vert255
1727464897
По закону 25% вот и плати,а не веди себя как чушпан
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