Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК

Даниил Чалов, брат нападающего ПАОКа Федора Чалова, рассказал, что мотивировало игрока сборной России перейти в греческий клуб.

«В ноябре он сыграет на «Олд Траффорд». Да, это что-то новое, непонятное – а менять среду сложно. Но круто, когда у человека есть мечта – играть с лучшими клубами мира.

Он видит Лигу чемпионов, она рядом. Хочет еще раз пережить ощущения от нее. Сделал шаг по направлению к этому. Не думаю, что условия в Греции у Феди выше, чем в ЦСКА. Но он показывает пример другим.

Рациональное решение должно было быть совсем иным, да. Но Федя не сворачивает со своего пути. Верю, что он приведет Федю выше – и хочу, чтобы все верили.

Представьте, что вы о чем-то мечтаете – вам тоже захочется поддержки. Дарить людям эмоции, показывать, что осуществлять свои мечты реально, дорогого стоит.

Я с детства знаю, как Федя любит футбол, ЦСКА – и продолжит любить. Все-таки лет 20 провел там», – заявил Чалов-старший.