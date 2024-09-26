Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК

Даниил Чалов, брат нападающего ПАОКа Федора Чалова, рассказал, что мотивировало игрока сборной России перейти в греческий клуб.
«В ноябре он сыграет на «Олд Траффорд». Да, это что-то новое, непонятное – а менять среду сложно. Но круто, когда у человека есть мечта – играть с лучшими клубами мира.
Он видит Лигу чемпионов, она рядом. Хочет еще раз пережить ощущения от нее. Сделал шаг по направлению к этому. Не думаю, что условия в Греции у Феди выше, чем в ЦСКА. Но он показывает пример другим.
Рациональное решение должно было быть совсем иным, да. Но Федя не сворачивает со своего пути. Верю, что он приведет Федю выше – и хочу, чтобы все верили.
Представьте, что вы о чем-то мечтаете – вам тоже захочется поддержки. Дарить людям эмоции, показывать, что осуществлять свои мечты реально, дорогого стоит.
Я с детства знаю, как Федя любит футбол, ЦСКА – и продолжит любить. Все-таки лет 20 провел там», – заявил Чалов-старший.
- ПАОК выкупил форварда у ЦСКА за 3 млн евро.
- Федор в Греции забил 1 гол и сделал 1 ассист в 9 матчах.