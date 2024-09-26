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  • Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК

Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК

26 сентября 2024, 11:11
3

Даниил Чалов, брат нападающего ПАОКа Федора Чалова, рассказал, что мотивировало игрока сборной России перейти в греческий клуб.

«В ноябре он сыграет на «Олд Траффорд». Да, это что-то новое, непонятное – а менять среду сложно. Но круто, когда у человека есть мечта – играть с лучшими клубами мира.

Он видит Лигу чемпионов, она рядом. Хочет еще раз пережить ощущения от нее. Сделал шаг по направлению к этому. Не думаю, что условия в Греции у Феди выше, чем в ЦСКА. Но он показывает пример другим.

Рациональное решение должно было быть совсем иным, да. Но Федя не сворачивает со своего пути. Верю, что он приведет Федю выше – и хочу, чтобы все верили.

Представьте, что вы о чем-то мечтаете – вам тоже захочется поддержки. Дарить людям эмоции, показывать, что осуществлять свои мечты реально, дорогого стоит.

Я с детства знаю, как Федя любит футбол, ЦСКА – и продолжит любить. Все-таки лет 20 провел там», – заявил Чалов-старший.

  • ПАОК выкупил форварда у ЦСКА за 3 млн евро.
  • Федор в Греции забил 1 гол и сделал 1 ассист в 9 матчах.

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Источник: Sport24
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига ПАОК ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (3)
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АЛЕКС 58
1727339191
Что то наша СУПЕР звЯзда не особо блещет в ПАОКе
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Mirak92
1727445526
Смена обстановки может помочь чуйку голевую развить . Пока у Феди игра еще хуже чем у нас. Может все наладится
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