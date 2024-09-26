Сафонов сделал выбор между русской и французской кухней

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о недостатке желаемой еды в Париже.
– Какие сложности возникли в быту помимо языка?
– Вообще никаких сложностей нет. Разве что я люблю вкусно поесть, но не нашел достаточного количества ресторанов в Париже. Есть хорошие, однако до них далеко ехать, это не совсем комфортно.
Часто я сам себе готовлю ужин. Это достаточно простые блюда без изысков, много времени на готовку тратить не хочется. В общем, немного не хватает доступной и качественной вкусной еды.
Иногда бывает тоскливо одному в Париже. Но надеюсь, мое одиночество продлится недолго.
– Как вам французская кухня?
– Родная кухня нравится больше.
- Прошедшим летом Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» за 20 млн евро.
- Он заключил с «ПСЖ» контракт до 2029 года.
- Голкипер пропустил 1 гол в 2 матчах за новую команду.
Источник: «Матч ТВ»