Сафонов сделал выбор между русской и французской кухней

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о недостатке желаемой еды в Париже.

– Какие сложности возникли в быту помимо языка?

– Вообще никаких сложностей нет. Разве что я люблю вкусно поесть, но не нашел достаточного количества ресторанов в Париже. Есть хорошие, однако до них далеко ехать, это не совсем комфортно.

Часто я сам себе готовлю ужин. Это достаточно простые блюда без изысков, много времени на готовку тратить не хочется. В общем, немного не хватает доступной и качественной вкусной еды.

Иногда бывает тоскливо одному в Париже. Но надеюсь, мое одиночество продлится недолго.

– Как вам французская кухня?

– Родная кухня нравится больше.