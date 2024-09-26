Титов похвалил Станковича: «Ситуация меня радует»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о работе Деяна Станковича.

Ему импонирует, что главный тренер московской команды стабилизировал состав.

«Я уже не раз говорил, что в футболе очень важна стабильность состава. Станкович определился с костяком и отталкивается именно от него.

Где-то, признаюсь, я даже расстраиваюсь, что сейчас некоторые футболисты, которые постоянно выходили на поле еще пару месяцев, полгода назад, остаются в запасе. Но это спорт, это конкуренция. В «Спартаке» должен играть сильнейший.

В наше время обойма состояла не из 22 игроков, а из 16. Поэтому мы и играли в тот футбол, который хотел видеть от нас Романцев. Все было наиграно, наработано через матчи и тренировки. Поэтому и был знак качества.

И сегодняшняя ситуация с составом команды меня радует. Нет этой бесконечной ротации, большого количества замен, что мы видели при предыдущем тренере. Он мог, если помните, поменять полсостава на следующую игру, чего делать, конечно, нельзя!» – заявил Титов.