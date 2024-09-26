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Титов похвалил Станковича: «Ситуация меня радует»

26 сентября 2024, 09:43
6

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о работе Деяна Станковича.

Ему импонирует, что главный тренер московской команды стабилизировал состав.

«Я уже не раз говорил, что в футболе очень важна стабильность состава. Станкович определился с костяком и отталкивается именно от него.

Где-то, признаюсь, я даже расстраиваюсь, что сейчас некоторые футболисты, которые постоянно выходили на поле еще пару месяцев, полгода назад, остаются в запасе. Но это спорт, это конкуренция. В «Спартаке» должен играть сильнейший.

В наше время обойма состояла не из 22 игроков, а из 16. Поэтому мы и играли в тот футбол, который хотел видеть от нас Романцев. Все было наиграно, наработано через матчи и тренировки. Поэтому и был знак качества.

И сегодняшняя ситуация с составом команды меня радует. Нет этой бесконечной ротации, большого количества замен, что мы видели при предыдущем тренере. Он мог, если помните, поменять полсостава на следующую игру, чего делать, конечно, нельзя!» – заявил Титов.

  • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.
  • Команда набрала 16 очков в 9 турах чемпионата.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Станкович Деян
Комментарии (6)
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SLADE2019
1727335989
В прошлом сезоне Спартак также за данный период набрал 16 очков. Были при этом на 4 месте. Так что, радостей пока что мало от прихода Станковича. Надо посмотреть, что там будет после хотя бы 13 тура и сравнить показатели. В прошлом сезоне у нас было лишь 20 очков. Рад за Титова, что он стабильностью состава доволен. Я этой стабильностью, с постоянными выходами Денисова, Умярова, Литвинова ни шибко доволен.
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oyabun
1727340289
Особенно пока радоваться нечему. Игра нестабильна. Одна удачная чередуется с одной плохой. И так уже постоянно через игру.
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САДЫЧОК
1727341821
Последний матч победу упустил исключительно. Станкович! Рано хвалить его. Игры и стиля Станкевича не видно! Смущает то что он по ходу матча что то объяснял Барко и тот был в непонятках и в итоге команда сникла
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Инсаров
1727346298
Прошло всего 9 туров. Впереди встречи с "Локомотивом", "ЦСКА" , "Краснодаром"... Да и с командами, играющими в закрытый футбол мы не блещем. Слишкович, бывший тренер, писал, что беда нынешнего "Спартака" в том, что после двух - трёх удачных матчей специалисты и болельщики начинают кричать : " "Спартак" - чемпион". Проблем в игре и с составом много. Тренеру и руководству надо работать не покладая рук.
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subbotaspartak
1727355543
Не обыграли Динамы..., не обыграли зенит... очки улетают, надежды тают... Они прошлое вспоминают...
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FWSPM
1727379975
Стабильный состав и сильнейшие в нем это правильно. Но наличие некоторых игроков в команде и тем более в старте вызывает только недоумение. Денисов видимо внебрачный сын кого то из собственников в любом случае это точно не про спортивную конкуренцию и не про знак качества
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