Ловчев сказал, за счет чего «Локомотив» может победить «Спартак»

Евгений Ловчев поделился ожиданиями от дерби «Локомотив» – «Спартак» в 10-м туре РПЛ.

Матч состоится на «РЖД Арене» в субботу, 28 сентября.

Начало – в 16:30 мск.

«Локо» идет на 3-м месте в РПЛ, «Спартак» – на 5-м.

«Жду красивую игру как от «Локомотива», так и от «Спартака». «Красно‑белые» начали показывать атакующий футбол, Деян Станкович уже не первый день работает с командой, поэтому отчетливо виден рисунок игры. И молодые ребята железнодорожников очень симпатично играют, к тому же встреча пройдет на их поле.

На результат встречи повлияет игра защитников обеих команд. «Локомотив» еще как‑то держит оборону за счет того, что играет с мячом впереди. А у «Спартака» уже много лет проблемы с защитой.

В основном они покупали игроков в атаку. Успешных трансферов в защиту после Неманьи Видича толком не было. Может быть, Жиго и Бабич еще более‑менее игроки.

Приобретение Алексиса Дуарте – ошибка, Олег Рябчук – средненький, как и Никита Чернов, из‑за этого сдвигают назад Руслана Литвинова.

Денисов довольно слабый игрок, если честно. Когда Константин Тюкавин забивал, Даниил нарушил все законы футбола. Еще в 70‑е годы прошлого века Андрей Петрович Старостин говорил: «Ребята, сделайте полшага назад, тогда вас никто не развернет».

У «Спартака» очень слабенькая оборона«, – сказал Ловчев.