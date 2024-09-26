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  • Ловчев сказал, за счет чего «Локомотив» может победить «Спартак»

Ловчев сказал, за счет чего «Локомотив» может победить «Спартак»

26 сентября 2024, 08:50
11

Евгений Ловчев поделился ожиданиями от дерби «Локомотив» – «Спартак» в 10-м туре РПЛ.

  • Матч состоится на «РЖД Арене» в субботу, 28 сентября.
  • Начало – в 16:30 мск.
  • «Локо» идет на 3-м месте в РПЛ, «Спартак» – на 5-м.

«Жду красивую игру как от «Локомотива», так и от «Спартака». «Красно‑белые» начали показывать атакующий футбол, Деян Станкович уже не первый день работает с командой, поэтому отчетливо виден рисунок игры. И молодые ребята железнодорожников очень симпатично играют, к тому же встреча пройдет на их поле.

На результат встречи повлияет игра защитников обеих команд. «Локомотив» еще как‑то держит оборону за счет того, что играет с мячом впереди. А у «Спартака» уже много лет проблемы с защитой.

В основном они покупали игроков в атаку. Успешных трансферов в защиту после Неманьи Видича толком не было. Может быть, Жиго и Бабич еще более‑менее игроки.

Приобретение Алексиса Дуарте – ошибка, Олег Рябчук – средненький, как и Никита Чернов, из‑за этого сдвигают назад Руслана Литвинова.

Денисов довольно слабый игрок, если честно. Когда Константин Тюкавин забивал, Даниил нарушил все законы футбола. Еще в 70‑е годы прошлого века Андрей Петрович Старостин говорил: «Ребята, сделайте полшага назад, тогда вас никто не развернет».

У «Спартака» очень слабенькая оборона«, – сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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Garrincha58
1727331890
Если Локо выиграет то это будет свинство с их стороны
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SLADE2019
1727333717
Локо на 3 месте, Спартак на пятом, разницу 5 баллов. За счет чего Локо может Спартак переиграть, да за счет всего в принципе. Можно подумать, что у Локо только защита получше. На сегодняшний день и средняя линия с нападением, во всяком случае не хуже. Тем не менее, вперед Спартак, жду победы.
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Александр-Каратеев-yandex
1727335556
Ловчев, как обычно срет на своих и возвеличивает соперников Спартака. Защита у команды более надёжная, чем у Локо, 6 пропущенных мячей против 13-ти у железнодорожников. Да,случаются ошибки отдельно взятых футболистов в отдельных матчах, но в целом команда смотрится неплохо.Что касается футболистов, то Рябчук прибавил, Чернов и Дуарте в последних играх до травм тоже играли неплохо.
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ivany4
1727345035
Ловчев как предатель, все выболтал.)) Хотя, судя по его рассуждениям, оставил пару-тройку камней за пазухой для Локо.))
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WILDLING_HRUNDEL
1727348135
В судейскую раньше заходил Сухина начальник Локо,теперь заходят к судьям спартачи элитные и неэлитные! Исход очевиден,два удаления у Локо и два пенальти в ворота Локо! Рисковать как Иванов никто не будет больше!
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alefreddy
1727358783
про защиту он прав но есть Абена в пару с Бабичем поставить а Денисова на тихохода Зобнина поменять например
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