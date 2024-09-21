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    • «Ордабасы» – «Астана»: прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана – 22 сентября 2024

    «Ордабасы» – «Астана»: прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на стадионе им. Хаджимукана Мунайтпасова состоится матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Ордабасы» примет «Астану». Оба клуба находятся в верхней части турнирной таблицы и претендуют на призовые места, что делает предстоящую встречу важной для обеих команд.

    «Ордабасы»

    «Ордабасы» занимает 3-е место в турнирной таблице с 33 очками после 17 туров. Команда демонстрирует стабильную игру в атаке, забивая в 9 последних матчах Премьер-лиги. Лучший бомбардир клуба, Жасур Яхшибоев, забил 8 голов в сезоне. Однако, несмотря на это, оборона «Ордабасы» не выглядит непроницаемой – в последних 5 матчах команда пропустила 6 голов.

    Последние матчи:

    «Астана»

    «Астана» находится на 5-м месте в таблице с 27 очками после 16 туров. Команда одержала 4 победы подряд в Премьер-лиге и забила 7 голов в последних 5 играх. Защитная линия выглядит уверенно – в этих 5 матчах «Астана» пропустила всего 3 гола. В атаке лидирует Джеффри Чарльз, который забил 7 голов в 8 матчах.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    История личных встреч команд показывает преимущество «Астаны» в предыдущих матчах, особенно на выезде. Тем не менее, в июне 2024 года «Ордабасы» сумели одержать победу над «Астаной» на выезде со счетом 1:0, что добавляет интриги в предстоящую встречу.

    Последние встречи:

    • «Астана» 0:1 «Ордабасы» (2024)
    • «Ордабасы» 1:2 «Астана» (2023)
    • «Ордабасы» 2:0 «Астана» (Кубок 2023)
    • «Астана» 2:0 «Ордабасы» (2023)

    Статистика

    «Ордабасы»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Астана»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Обе команды показывают стабильную игру в атаке, но «Астана» демонстрирует лучшую форму в последних матчах и более надежную оборону. «Ордабасы» традиционно сильны дома, однако «Астана» выглядит более уверенно и имеет хорошие шансы на победу. Вероятен упорный матч с небольшим количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Астаны» – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа «Астаны» за коэффициент 2.10.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 12:25
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