«Ордабасы» – «Астана»: прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на стадионе им. Хаджимукана Мунайтпасова состоится матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Ордабасы» примет «Астану». Оба клуба находятся в верхней части турнирной таблицы и претендуют на призовые места, что делает предстоящую встречу важной для обеих команд.

«Ордабасы»

«Ордабасы» занимает 3-е место в турнирной таблице с 33 очками после 17 туров. Команда демонстрирует стабильную игру в атаке, забивая в 9 последних матчах Премьер-лиги. Лучший бомбардир клуба, Жасур Яхшибоев, забил 8 голов в сезоне. Однако, несмотря на это, оборона «Ордабасы» не выглядит непроницаемой – в последних 5 матчах команда пропустила 6 голов.

Последние матчи:

«Астана»

«Астана» находится на 5-м месте в таблице с 27 очками после 16 туров. Команда одержала 4 победы подряд в Премьер-лиге и забила 7 голов в последних 5 играх. Защитная линия выглядит уверенно – в этих 5 матчах «Астана» пропустила всего 3 гола. В атаке лидирует Джеффри Чарльз, который забил 7 голов в 8 матчах.

Последние матчи:

Личные встречи

История личных встреч команд показывает преимущество «Астаны» в предыдущих матчах, особенно на выезде. Тем не менее, в июне 2024 года «Ордабасы» сумели одержать победу над «Астаной» на выезде со счетом 1:0, что добавляет интриги в предстоящую встречу.

Последние встречи:

«Астана» 0:1 «Ордабасы» (2024)

«Ордабасы» 1:2 «Астана» (2023)

«Ордабасы» 2:0 «Астана» (Кубок 2023)

«Астана» 2:0 «Ордабасы» (2023)

Статистика

«Ордабасы»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

«Астана»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Обе команды показывают стабильную игру в атаке, но «Астана» демонстрирует лучшую форму в последних матчах и более надежную оборону. «Ордабасы» традиционно сильны дома, однако «Астана» выглядит более уверенно и имеет хорошие шансы на победу. Вероятен упорный матч с небольшим количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Победа «Астаны» – коэффициент 2.10

Рекомендация: Победа «Астаны» за коэффициент 2.10.