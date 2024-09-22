22.09.2024, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Ордабасы
Ордабасы
3-1-3-2-1
1
Игнатович
3
Шехович
24
Товар
32
Пластун
40
Квек
8
Тагыберген
8
Макаренко
22
Астанов
10
Яхшибоев
17
Умаров
90
Садовский
4-2-3-1
93
Чондрич
2
Бартолец
5
Казуколовас
3
Калайца
55
Аманович
11
Вороговский
10
Томасов
7
Эбонг
7
Грипши
28
Камара
99
Жоффри
40
Квек
5
Суюмбаев
5
Суюмбаев
40
Квек
3
Шехович
93
Режиналдо
93
Режиналдо
3
Шехович
17
Умаров
9
Исламхан
9
Исламхан
17
Умаров
22
Астанов
11
Федин
11
Федин
22
Астанов
90
Садовский
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
90
Садовский
2
Бартолец
4
Быстров
4
Быстров
2
Бартолец
7
Грипши
7
Куат
7
Куат
7
Грипши
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Ордабасы
Астана
1
Бекхан Шайзада
ВР
35
Азамат Жомартов
ВР
25
Сергей Малый
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
Главный тренер
Кирилл Кекер
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
35
Азамат Жомартов
ВР
25
Сергей Малый
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Ордабасы - Астана
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Астаны», 21-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»