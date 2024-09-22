Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ордабасы» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Ордабасы» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 15:50
Ордабасы
22.09.2024, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
2 : 4
Завершен
Астана
24' Я. Вороговский 45+2' Ч. Жоффри 59' Ч. Жоффри 74' Н. Грипши (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
17
Шахбоз Умаров
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
7
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
35
Азамат Жомартов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
9
Бауржан Исламхан
АП
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Игнатович
3
Шехович
24
Товар
32
Пластун
40
Квек
8
Тагыберген
8
Макаренко
22
Астанов
10
Яхшибоев
17
Умаров
90
Садовский
4-2-3-1
93
Чондрич
2
Бартолец
5
Казуколовас
3
Калайца
55
Аманович
11
Вороговский
10
Томасов
7
Эбонг
7
Грипши
28
Камара
99
Жоффри
40
Квек
5
Суюмбаев
5
Суюмбаев
40
Квек
3
Шехович
93
Режиналдо
93
Режиналдо
3
Шехович
17
Умаров
9
Исламхан
9
Исламхан
17
Умаров
22
Астанов
11
Федин
11
Федин
22
Астанов
90
Садовский
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
90
Садовский
2
Бартолец
4
Быстров
4
Быстров
2
Бартолец
7
Грипши
7
Куат
7
Куат
7
Грипши
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Ордабасы
Астана
1
Бекхан Шайзада
ВР
35
Азамат Жомартов
ВР
25
Сергей Малый
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
Главный тренер
Кирилл Кекер
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
35
Азамат Жомартов
ВР
25
Сергей Малый
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Ордабасы - Астана
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Астаны», 21-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы»«Астана»

«Ордабасы» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Ордабасы
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
5
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+