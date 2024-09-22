Кекер прокомментировал предстоящий матч против «Астаны»

Главный тренер «Ордабасы» Кирилл Кекер прокомментировал предстоящий матч 21-го тура Премьер-лиги против «Астаны».

«Астана» – один из клубов, который ставит перед собой большие цели и стремится к медалям. Действительно, матч будет интересным и конкурентным, обе команды будут хотеть победить. На бумаге обе команды равны, но у нас есть небольшое преимущество – мы играем дома при поддержке наших болельщиков.

Мы готовимся в плановом режиме, стараемся реализовать то, что задумали в тренировочном процессе. Конечно, некоторые вещи необходимо исправить. Нам необходимо улучшить качество игры, мы работаем над этим каждый день.

Любая потеря – это большая проблема для тренерского штаба, мы хотим, чтобы все игроки были доступны и помогали нам. Артeм Беседин продолжает процесс восстановления, но точная дата пока неизвестна. Что касается Бауыржана и Бекхана, то оба игрока полностью восстановились и тренируются всей командой. Все игроки в хорошем настроении и с нетерпением ждут игры», – рассказал Кекер.