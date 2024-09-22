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    Кекер прокомментировал предстоящий матч против «Астаны»

    Главный тренер «Ордабасы» Кирилл Кекер прокомментировал предстоящий матч 21-го тура Премьер-лиги против «Астаны».

    «Астана» – один из клубов, который ставит перед собой большие цели и стремится к медалям. Действительно, матч будет интересным и конкурентным, обе команды будут хотеть победить. На бумаге обе команды равны, но у нас есть небольшое преимущество – мы играем дома при поддержке наших болельщиков.

    Мы готовимся в плановом режиме, стараемся реализовать то, что задумали в тренировочном процессе. Конечно, некоторые вещи необходимо исправить. Нам необходимо улучшить качество игры, мы работаем над этим каждый день.

    Любая потеря – это большая проблема для тренерского штаба, мы хотим, чтобы все игроки были доступны и помогали нам. Артeм Беседин продолжает процесс восстановления, но точная дата пока неизвестна. Что касается Бауыржана и Бекхана, то оба игрока полностью восстановились и тренируются всей командой. Все игроки в хорошем настроении и с нетерпением ждут игры», – рассказал Кекер.

    • Матч «Ордабасы» – «Астана» пройдет 22 сентября в 17:00 по мск.
    • Шымкентский клуб занимает 4-ю строчку в КПЛ, опережая столичный клуб на 6 очков.

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    Источник: Телеграм «Ордабасы»

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    22.09.2024 10:42
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