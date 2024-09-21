22 сентября 2024 года на стадионе «Групама Стэдиум» состоится матч 5-го тура Французской Лиги 1, где «Лион» примет «Марсель». Это встреча двух команд с разными текущими целями: «Лион» ищет свою игру после неудачного старта сезона, а «Марсель» стремится продолжить победную серию.

«Лион»

«Лион» пока не может похвастаться стабильными результатами. После 4 туров команда набрала всего 4 очка и занимает 13 место. Атака под руководством Гифта Орбана, который забил 4 гола в 5 матчах, смотрится неплохо, но оборонительные проблемы остаются главной бедой клуба. За последние 5 игр «Лион» пропустил 8 голов, что значительно снижает их шансы на успех в матчах против сильных соперников.

Последние матчи:

«Марсель»

«Марсель» уверенно стартовал в новом сезоне и занимает 2 место с 10 очками после 4 туров. В последних 5 матчах команда забила 15 голов и пропустила всего 5. Лидером в атаке стал Мэйсон Гринвуд, забивший 5 голов в 4 матчах. «Марсель» демонстрирует стабильную игру, особенно в атаке, и не проигрывает уже в 5 матчах подряд. За последние 8 игр они всегда находили возможность поразить ворота соперника.

Последние матчи:

Личные встречи

«Лион» исторически имеет преимущество в домашних матчах против «Марселя». В 12 из последних 14 встреч на своем поле «Лион» не проигрывал. Однако «Марсель» выиграл 3 из последних 5 очных встреч, включая матч в декабре 2023 года, когда они победили 3:0.

Последние встречи:

«Лион» 1:0 «Марсель» (2024)

«Марсель» 3:0 «Лион» (2023)

«Лион» 1:2 «Марсель» (2023)

«Марсель» 1:0 «Лион» (2022)

«Марсель» 0:3 «Лион» (2022)

Статистика

«Лион»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

«Марсель»:

Забивает в среднем: 3.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 15 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Марсель» выглядит фаворитом встречи, учитывая их мощную атакующую линию и стабильность в обороне. «Лион» будет стараться навязать борьбу на своем поле, но проблемы в защите могут снова сыграть против них. Ожидается напряженный матч с голами с обеих сторон, но с преимуществом в пользу гостей.

Рекомендации для ставок:

Победа «Марселя» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Марселя» за коэффициент 2.20.