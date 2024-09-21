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    • «Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024

    «Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на стадионе «Групама Стэдиум» состоится матч 5-го тура Французской Лиги 1, где «Лион» примет «Марсель». Это встреча двух команд с разными текущими целями: «Лион» ищет свою игру после неудачного старта сезона, а «Марсель» стремится продолжить победную серию.

    «Лион»

    «Лион» пока не может похвастаться стабильными результатами. После 4 туров команда набрала всего 4 очка и занимает 13 место. Атака под руководством Гифта Орбана, который забил 4 гола в 5 матчах, смотрится неплохо, но оборонительные проблемы остаются главной бедой клуба. За последние 5 игр «Лион» пропустил 8 голов, что значительно снижает их шансы на успех в матчах против сильных соперников.

    Последние матчи:

    «Марсель»

    «Марсель» уверенно стартовал в новом сезоне и занимает 2 место с 10 очками после 4 туров. В последних 5 матчах команда забила 15 голов и пропустила всего 5. Лидером в атаке стал Мэйсон Гринвуд, забивший 5 голов в 4 матчах. «Марсель» демонстрирует стабильную игру, особенно в атаке, и не проигрывает уже в 5 матчах подряд. За последние 8 игр они всегда находили возможность поразить ворота соперника.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    «Лион» исторически имеет преимущество в домашних матчах против «Марселя». В 12 из последних 14 встреч на своем поле «Лион» не проигрывал. Однако «Марсель» выиграл 3 из последних 5 очных встреч, включая матч в декабре 2023 года, когда они победили 3:0.

    Последние встречи:

    • «Лион» 1:0 «Марсель» (2024)
    • «Марсель» 3:0 «Лион» (2023)
    • «Лион» 1:2 «Марсель» (2023)
    • «Марсель» 1:0 «Лион» (2022)
    • «Марсель» 0:3 «Лион» (2022)

    Статистика

    «Лион»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

    «Марсель»:

    • Забивает в среднем: 3.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 15 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Марсель» выглядит фаворитом встречи, учитывая их мощную атакующую линию и стабильность в обороне. «Лион» будет стараться навязать борьбу на своем поле, но проблемы в защите могут снова сыграть против них. Ожидается напряженный матч с голами с обеих сторон, но с преимуществом в пользу гостей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Марселя» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Марселя» за коэффициент 2.20.

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    «Лион» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 12:04
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