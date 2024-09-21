22 сентября 2024 года на стадионе «Групама Стэдиум» состоится матч 5-го тура Французской Лиги 1, где «Лион» примет «Марсель». Это встреча двух команд с разными текущими целями: «Лион» ищет свою игру после неудачного старта сезона, а «Марсель» стремится продолжить победную серию.
«Лион»
«Лион» пока не может похвастаться стабильными результатами. После 4 туров команда набрала всего 4 очка и занимает 13 место. Атака под руководством Гифта Орбана, который забил 4 гола в 5 матчах, смотрится неплохо, но оборонительные проблемы остаются главной бедой клуба. За последние 5 игр «Лион» пропустил 8 голов, что значительно снижает их шансы на успех в матчах против сильных соперников.
Последние матчи:
- «Ланс» 0:0 «Лион»
- «Лион» 4:3 «Страсбур»
- «Лион» 0:2 «Монако»
- «Ренн» 3:0 «Лион»
- «Унион Берлин» 0:4 «Лион» (товарищеский матч)
«Марсель»
«Марсель» уверенно стартовал в новом сезоне и занимает 2 место с 10 очками после 4 туров. В последних 5 матчах команда забила 15 голов и пропустила всего 5. Лидером в атаке стал Мэйсон Гринвуд, забивший 5 голов в 4 матчах. «Марсель» демонстрирует стабильную игру, особенно в атаке, и не проигрывает уже в 5 матчах подряд. За последние 8 игр они всегда находили возможность поразить ворота соперника.
Последние матчи:
- «Марсель» 2:0 «Ницца»
- «Тулуза» 1:3 «Марсель»
- «Марсель» 2:2 «Реймс»
- «Брест» 1:5 «Марсель»
- «Аугсбург» 1:3 «Марсель» (товарищеский матч)
Личные встречи
«Лион» исторически имеет преимущество в домашних матчах против «Марселя». В 12 из последних 14 встреч на своем поле «Лион» не проигрывал. Однако «Марсель» выиграл 3 из последних 5 очных встреч, включая матч в декабре 2023 года, когда они победили 3:0.
Последние встречи:
- «Лион» 1:0 «Марсель» (2024)
- «Марсель» 3:0 «Лион» (2023)
- «Лион» 1:2 «Марсель» (2023)
- «Марсель» 1:0 «Лион» (2022)
- «Марсель» 0:3 «Лион» (2022)
Статистика
«Лион»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах
«Марсель»:
- Забивает в среднем: 3.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 15 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Марсель» выглядит фаворитом встречи, учитывая их мощную атакующую линию и стабильность в обороне. «Лион» будет стараться навязать борьбу на своем поле, но проблемы в защите могут снова сыграть против них. Ожидается напряженный матч с голами с обеих сторон, но с преимуществом в пользу гостей.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Марселя» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Марселя» за коэффициент 2.20.