22.09.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 5 тур
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
3-1-4-2
20
Перри
16
Абнер
15
Чалета-Цар
3
Тальяфико
18
Матич
22
Мата
8
Толиссо
17
Верету
2
Мэйтленд-Найлс
91
Ляказетт
99
Орбан
3-3-3-1
28
Рульи
26
Балерди
62
Мурильо
3
Брассье
8
Коне
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
77
Арит
11
Энрике
11
Ваи
17
Верету
8
Какере
8
Какере
17
Верету
18
Матич
10
Шерки
10
Шерки
18
Матич
16
Абнер
7
Нуама
7
Нуама
16
Абнер
8
Толиссо
39
Фофана
39
Фофана
8
Толиссо
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
8
Коне
25
Гарсия
25
Гарсия
8
Коне
11
Ваи
14
Лирола
14
Лирола
11
Ваи
77
Арит
21
Ронжье
21
Ронжье
77
Арит
11
Гринвуд
11
Роу
11
Роу
11
Гринвуд
11
Энрике
11
Мопе
11
Мопе
11
Энрике
Остались в запасе
Лион
Марсель
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Пьер Саж
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
50
Дэррил Бакола
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
50
Дэррил Бакола
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Лион - Марсель
4
1
3
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
10
3
Нарушения
17
8
Офсайды
3
4
Количество передач
504
310
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
3.16
0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Марселя», 5-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»