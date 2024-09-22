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  • «Лион» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Лион» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 20:35
Лион
22.09.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 3
Завершен
Марсель
53' Д. Чалета-Цар 90+3' Р. Шерки
69' П. Лирола 82' У. Гарсия 90+5' Д. Роу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
99
Джифт Орбан
ЦФ
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Исмаэль Коне
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
77
Амин Арит
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Райан Шерки
АП
39
Малик Фофана
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
50
Дэррил Бакола
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
3-1-4-2
20
Перри
16
Абнер
15
Чалета-Цар
3
Тальяфико
18
Матич
22
Мата
8
Толиссо
17
Верету
2
Мэйтленд-Найлс
91
Ляказетт
99
Орбан
3-3-3-1
28
Рульи
26
Балерди
62
Мурильо
3
Брассье
8
Коне
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
77
Арит
11
Энрике
11
Ваи
17
Верету
8
Какере
8
Какере
17
Верету
18
Матич
10
Шерки
10
Шерки
18
Матич
16
Абнер
7
Нуама
7
Нуама
16
Абнер
8
Толиссо
39
Фофана
39
Фофана
8
Толиссо
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
8
Коне
25
Гарсия
25
Гарсия
8
Коне
11
Ваи
14
Лирола
14
Лирола
11
Ваи
77
Арит
21
Ронжье
21
Ронжье
77
Арит
11
Гринвуд
11
Роу
11
Роу
11
Гринвуд
11
Энрике
11
Мопе
11
Мопе
11
Энрике
Остались в запасе
Лион
Марсель
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Пьер Саж
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
50
Дэррил Бакола
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
50
Дэррил Бакола
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Лион - Марсель
4
1
3
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
10
3
Нарушения
17
8
Офсайды
3
4
Количество передач
504
310
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
3.16
0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Марселя», 5-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион»«Марсель»

Лион-Марсель смотреть онлайн 22 сентября

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1
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