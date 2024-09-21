«Интер» – «Милан»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на стадионе «Сан-Сиро» пройдет один из самых ожидаемых матчей 5-го тура Серии А – миланское дерби между «Интером» и «Миланом». Обе команды стремятся закрепить свои позиции в чемпионате, и это противостояние обещает быть настоящим украшением тура.
«Интер»
«Интер» уверенно начал сезон и после 4 туров занимает 5-е место с 8 очками. Команда не проигрывает в последних 7 матчах Серии А, что подчеркивает стабильность подопечных Симоне Индзаги. Лидер атак «Интера» Маркус Тюрам забил 5 голов в 7 матчах, демонстрируя отличную форму. В последних 5 играх команда забила 9 голов, пропустив лишь 3.
Последние матчи:
- «Манчестер Сити» 0:0 «Интер» (Лига чемпионов)
- «Монца» 1:1 «Интер»
- «Интер» 4:0 «Аталанта»
- «Интер» 2:0 «Лечче»
- «Дженоа» 2:2 «Интер»
«Милан»
«Милан» начал сезон менее уверенно, занимая 10-е место с 5 очками после 4 туров. Несмотря на трудности, команда активно атакует, забив 10 голов в последних 5 матчах, однако проблемы в обороне остаются – «Милан» пропустил 9 голов за тот же период. Лидер команды, Кристиан Пулишич, забил 3 гола в 5 матчах, показывая высокий уровень игры.
Последние матчи:
- «Милан» 1:3 «Ливерпуль» (Лига чемпионов)
- «Милан» 4:0 «Венеция»
- «Лацио» 2:2 «Милан»
- «Парма» 2:1 «Милан»
- «Милан» 2:2 «Торино»
Личные встречи
«Интер» доминирует в последних очных матчах против «Милана», одержав победы в 6 последних встречах. Это включает как победы в Серии А, так и в Лиге чемпионов. В последних матчах между этими командами «Интер» забивал регулярно, что дает им психологическое преимущество.
Последние встречи:
- «Милан» 1:2 «Интер» (2024)
- «Интер» 5:1 «Милан» (2023)
- «Интер» 1:0 «Милан» (2023, Лига чемпионов)
- «Милан» 0:2 «Интер» (2023, Лига чемпионов)
- «Интер» 1:0 «Милан» (2023)
Статистика
«Интер»:
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
«Милан»:
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
Прогноз на матч
Учитывая доминирование «Интера» в последних очных встречах и его текущую форму, команда выглядит фаворитом этого дерби. «Интер» стабильно забивает, при этом демонстрируя надежную оборону. У «Милана» есть проблемы с обороной, что может стать решающим фактором в матче.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Интера» – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Интера» за коэффициент 1.90.