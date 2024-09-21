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    • «Интер» – «Милан»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 22 сентября 2024

    «Интер» – «Милан»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на стадионе «Сан-Сиро» пройдет один из самых ожидаемых матчей 5-го тура Серии А – миланское дерби между «Интером» и «Миланом». Обе команды стремятся закрепить свои позиции в чемпионате, и это противостояние обещает быть настоящим украшением тура.

    «Интер»

    «Интер» уверенно начал сезон и после 4 туров занимает 5-е место с 8 очками. Команда не проигрывает в последних 7 матчах Серии А, что подчеркивает стабильность подопечных Симоне Индзаги. Лидер атак «Интера» Маркус Тюрам забил 5 голов в 7 матчах, демонстрируя отличную форму. В последних 5 играх команда забила 9 голов, пропустив лишь 3.

    Последние матчи:

    «Милан»

    «Милан» начал сезон менее уверенно, занимая 10-е место с 5 очками после 4 туров. Несмотря на трудности, команда активно атакует, забив 10 голов в последних 5 матчах, однако проблемы в обороне остаются – «Милан» пропустил 9 голов за тот же период. Лидер команды, Кристиан Пулишич, забил 3 гола в 5 матчах, показывая высокий уровень игры.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    «Интер» доминирует в последних очных матчах против «Милана», одержав победы в 6 последних встречах. Это включает как победы в Серии А, так и в Лиге чемпионов. В последних матчах между этими командами «Интер» забивал регулярно, что дает им психологическое преимущество.

    Последние встречи:

    • «Милан» 1:2 «Интер» (2024)
    • «Интер» 5:1 «Милан» (2023)
    • «Интер» 1:0 «Милан» (2023, Лига чемпионов)
    • «Милан» 0:2 «Интер» (2023, Лига чемпионов)
    • «Интер» 1:0 «Милан» (2023)

    Статистика

    «Интер»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    «Милан»:

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

    Прогноз на матч

    Учитывая доминирование «Интера» в последних очных встречах и его текущую форму, команда выглядит фаворитом этого дерби. «Интер» стабильно забивает, при этом демонстрируя надежную оборону. У «Милана» есть проблемы с обороной, что может стать решающим фактором в матче.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Интера» – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Интера» за коэффициент 1.90.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 11:28
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