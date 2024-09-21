«Интер» – «Милан»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на стадионе «Сан-Сиро» пройдет один из самых ожидаемых матчей 5-го тура Серии А – миланское дерби между «Интером» и «Миланом». Обе команды стремятся закрепить свои позиции в чемпионате, и это противостояние обещает быть настоящим украшением тура.

«Интер»

«Интер» уверенно начал сезон и после 4 туров занимает 5-е место с 8 очками. Команда не проигрывает в последних 7 матчах Серии А, что подчеркивает стабильность подопечных Симоне Индзаги. Лидер атак «Интера» Маркус Тюрам забил 5 голов в 7 матчах, демонстрируя отличную форму. В последних 5 играх команда забила 9 голов, пропустив лишь 3.

Последние матчи:

«Милан»

«Милан» начал сезон менее уверенно, занимая 10-е место с 5 очками после 4 туров. Несмотря на трудности, команда активно атакует, забив 10 голов в последних 5 матчах, однако проблемы в обороне остаются – «Милан» пропустил 9 голов за тот же период. Лидер команды, Кристиан Пулишич, забил 3 гола в 5 матчах, показывая высокий уровень игры.

Последние матчи:

Личные встречи

«Интер» доминирует в последних очных матчах против «Милана», одержав победы в 6 последних встречах. Это включает как победы в Серии А, так и в Лиге чемпионов. В последних матчах между этими командами «Интер» забивал регулярно, что дает им психологическое преимущество.

Последние встречи:

Статистика

«Интер»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

«Милан»:

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

Прогноз на матч

Учитывая доминирование «Интера» в последних очных встречах и его текущую форму, команда выглядит фаворитом этого дерби. «Интер» стабильно забивает, при этом демонстрируя надежную оборону. У «Милана» есть проблемы с обороной, что может стать решающим фактором в матче.

Рекомендации для ставок:

Победа «Интера» – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Интера» за коэффициент 1.90.