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  • Аршавин заявил, что «Спартак» переплачивает за 25-миллионного Илича

Аршавин заявил, что «Спартак» переплачивает за 25-миллионного Илича

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил потенциального новичка «Спартака» Ивана Илича.

«Меня удивляла и сейчас удивляет его цена. Просто то, что я видел на чемпионате Европы… Ладно, если бы его фамилия звучала в «Торино», а я прошлым летом впервые узнал, что есть такой футболист.

Как игрок «Торино» может стоить 25 миллионов евро, я не понимаю», – сказал Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

  • В текущем сезоне 23-летний Илич провел за «Торино» 13 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
  • Его контракт с туринцам рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (9)
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Cleaner
1738054358
Хорошего футболиста из Торино не отпустят.
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NewLife
1738055348
Что не ясно - мы делаем из Спартака сборную Сербии, чтобы выступать в международных турнирах.)))
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Дубина
1738055556
Клоун че сказать! Сами шлак завезли за 35 мультов а других осуждает! БАБА
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ScarlettOgusania
1738055804
Андрюша, а сколько может стоить игрок из Торино..? да и не покупает Спартак Илича за 25, торгуются от 15 лимонов в связи с травмой игрока, видимо, нужен Станковичу, раз его агенты работают по сделке, Кахигао - не участвует в ней... сами-то за Сильянова не сильно переплачиваете, или за Энрике не сильно переплатили, расставшись с Артуром и Венделом в придачу..?))
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FROLL007
1738057486
Парень решил подлечится на халяву, как Вилиан Жозе. Агенты впарили за дорого хромой неликвид.
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Красногвардейчик
1738060937
А 35 за непонятного бразила в Зенит, это нормально?)))
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