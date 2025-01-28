Аршавин заявил, что «Спартак» переплачивает за 25-миллионного Илича

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил потенциального новичка «Спартака» Ивана Илича.
«Меня удивляла и сейчас удивляет его цена. Просто то, что я видел на чемпионате Европы… Ладно, если бы его фамилия звучала в «Торино», а я прошлым летом впервые узнал, что есть такой футболист.
Как игрок «Торино» может стоить 25 миллионов евро, я не понимаю», – сказал Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- В текущем сезоне 23-летний Илич провел за «Торино» 13 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
- Его контракт с туринцам рассчитан до лета 2027 года.