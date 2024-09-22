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  • «Интер» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Интер» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 20:35
Интер
22.09.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 2
Завершен
Милан
27' Ф. Димарко
10' К. Пулишич 89' М. Габбиа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
24
Томас Паласиос
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Милан
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
28
Павар
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
4-2-2-2
16
Меньян
22
Эмерсон
46
Габбиа
23
Томори
19
Эрнандес
14
Рейндерс
24
Фофана
11
Пулишич
27
Леау
21
Мората
18
Абрахам
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
24
Дюмфрис
3
Дармиан
3
Дармиан
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
23
Барелла
7
Зелински
7
Зелински
23
Барелла
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
18
Абрахам
31
Павлович
31
Павлович
18
Абрахам
21
Мората
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Мората
27
Леау
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
27
Леау
11
Пулишич
19
Окафор
19
Окафор
11
Пулишич
Остались в запасе
Интер
Милан
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
24
Томас Паласиос
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
24
Томас Паласиос
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Интер - Милан
4
1
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
4
Офсайды
2
0
Количество передач
503
399
Сейвы
6
3
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.78
1.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Милана», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Милан»

Интер-Милан смотреть онлайн 22 сентября

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Интер
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