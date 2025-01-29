Генич назвал существенный недостаток потенциального новичка «Спартака» Илича

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил потенциального новичка «Спартака» Ивана Илича.

«Понятно, какие позиции нужно укреплять «Спартаку». Вопрос в том, кто будет заниматься трансферами. Если ими будет заниматься Деян Станкович, то у него сейчас карт-бланш – руководство считает, что будет так, как он скажет. Интригует, какое слово скажет (спортивный директор) Франсис Кахигао.

Для меня большая загадка, зачем «Спартаку» нужен именно Илич. За исключением того, что он серб и что Станкович может согласовать трансфер через каких-то своих людей по выгодной для клуба цене. Это травматичный молодой парень.

У «Спартака» есть проблемы с флангом обороны, команде явно не хватает вингеров. Как бы не был хорош Маркиньос, все-таки результативных баллов у него не так много. Тео Бонгонда очень амплитудный игрок, в каких-то матчах он может пропасть. На Хесуса Медину и Антона Зиньковского, как понимаю, не очень рассчитывают.

У «Спартака» нет нападающих, кроме Манфреда Угальде, нет качественных вингеров и крайних защитников. Именно в этом направлении надо двигаться, а не искать полузащитника в центр поля, где у Станковича достаточно неплохой выбор», – сказал Генич.