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  • Генич назвал существенный недостаток потенциального новичка «Спартака» Илича

Генич назвал существенный недостаток потенциального новичка «Спартака» Илича

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил потенциального новичка «Спартака» Ивана Илича.

«Понятно, какие позиции нужно укреплять «Спартаку». Вопрос в том, кто будет заниматься трансферами. Если ими будет заниматься Деян Станкович, то у него сейчас карт-бланш – руководство считает, что будет так, как он скажет. Интригует, какое слово скажет (спортивный директор) Франсис Кахигао.

Для меня большая загадка, зачем «Спартаку» нужен именно Илич. За исключением того, что он серб и что Станкович может согласовать трансфер через каких-то своих людей по выгодной для клуба цене. Это травматичный молодой парень.

У «Спартака» есть проблемы с флангом обороны, команде явно не хватает вингеров. Как бы не был хорош Маркиньос, все-таки результативных баллов у него не так много. Тео Бонгонда очень амплитудный игрок, в каких-то матчах он может пропасть. На Хесуса Медину и Антона Зиньковского, как понимаю, не очень рассчитывают.

У «Спартака» нет нападающих, кроме Манфреда Угальде, нет качественных вингеров и крайних защитников. Именно в этом направлении надо двигаться, а не искать полузащитника в центр поля, где у Станковича достаточно неплохой выбор», – сказал Генич.

  • Рыночная стоимость Илича – 18 миллионов евро.
  • В этом сезоне в его активе 1+1 в 13 матчах.
  • На игрока также претендовал «Лацио».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (5)
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Сергей-Колосков-vkontakte
1738141630
Гиеныч теперь стал специалистом по спортивной медецине! Молодец какой! Неплохой выбор в центре? Между Пруцевым и Мартинсом? Сразу видно, когда "специалист" комментирует!
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timon2401
1738142867
так то 2/3 команды надо поменять)) но по большому счёту он прав ..один нападающий, правый защитник в лице Денисова тоже так себе перспектива...в центре плохо бедно но трое (Умяров и Мартинс не самое слабое звено)...
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Krics
1738142922
Бом-женич,поучи позор российского футбола "граждан" России покупать,ихмо.
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R_a_i_n
1738142983
Достаточно не плохой выбор в центре? Это Мартинс и Умяров. Всё! Вообще игроков достаточно,но вот их уровень...
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шахта Заполярная
1738144356
Генич, ты кто? Если эксперт, то в рпл еще, открою тебе великую тайну, есть пятнадцать команд. Если ты комментатор матчей, то комментируй и не лезь туда, куда собака уй не сует. Похоже, что ты наезжая на Спартак отрабатываешь бабки одного голубого сборища.
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