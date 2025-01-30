Червиченко – о переходе Илича в «Спартак»: «Возможно повторится история с Тилем»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе в московский клуб полузащитника Ивана Илича из «Торино».

– Надо покупать хороших игроков, которые позволят выиграть чемпионат. На мой взгляд, футболист, который продается за 20 миллионов, в «Торино» должен быть звездой. До того, как «Спартак» начал наводить с ним суету, я особо про него не слышал.

Суета, всякие движения начинаются лишь тогда, когда за него предлагают огромные, безумные деньги. Возможно, он вольется в команду и поможет «Спартаку». Но, возможно, повторится история, как с Гусом Тилем.

Заплатить много денег, переплатить в два раза ума много не надо, но профессионализм заключается в том, что ты за что‑то дорогое платишь в два‑три раза меньше.

– А вы не смотрели матчи «Торино» с участием Илича?

– Когда начались все эти движения, хотел посмотреть, но, видимо, в «Торино» настолько захотели его продать, что сказали о его травме, чтобы не дай бог он там не поцарапался нигде, ведь никто второй раз такие деньги уже не предложит, даже половины этих денег. Тут уже вопрос «Спартаку», над которым им нужно задуматься.