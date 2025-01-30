Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко – о переходе Илича в «Спартак»: «Возможно повторится история с Тилем»

Червиченко – о переходе Илича в «Спартак»: «Возможно повторится история с Тилем»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе в московский клуб полузащитника Ивана Илича из «Торино».

– Надо покупать хороших игроков, которые позволят выиграть чемпионат. На мой взгляд, футболист, который продается за 20 миллионов, в «Торино» должен быть звездой. До того, как «Спартак» начал наводить с ним суету, я особо про него не слышал.

Суета, всякие движения начинаются лишь тогда, когда за него предлагают огромные, безумные деньги. Возможно, он вольется в команду и поможет «Спартаку». Но, возможно, повторится история, как с Гусом Тилем.

Заплатить много денег, переплатить в два раза ума много не надо, но профессионализм заключается в том, что ты за что‑то дорогое платишь в два‑три раза меньше.

– А вы не смотрели матчи «Торино» с участием Илича?

– Когда начались все эти движения, хотел посмотреть, но, видимо, в «Торино» настолько захотели его продать, что сказали о его травме, чтобы не дай бог он там не поцарапался нигде, ведь никто второй раз такие деньги уже не предложит, даже половины этих денег. Тут уже вопрос «Спартаку», над которым им нужно задуматься.

  • 23-летний Илич в этом сезоне он провел за «Торино» 13 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
  • Полузащитник Гус Тиль играл за «Спартак» в 2019–2020 годах, провел 24 матча, забил 2 гола, отдал 3 передачи.

Новости по теме
Гранат сказал, что будет означать продажа Бабича
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 30 января 5
Семшов поделился ожиданиями от игры «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:53
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1738249274
это стыд и позор) впаривают инвалидский неликвид тарасятнику втридорога - а они и рады! хрюкают!
Ответить
NewLife
1738250027
Червь, акционеры Лукойла признательны тебе за заботу об их деньгах, но одновременно заявляют, что оценки и советы профанов в футболе, они по-прежнему будут игнорировать. Один такой профан, который в то время тренировал в Голландии, а сейчас в Китае, насоветовал нам Тиля, к нему и обращайся.
Ответить
FCSpartakM
1738252389
@в том, что ты за что‑то дорогое платишь в два‑три раза меньше.@ Кредо зенита
Ответить
Каратель помойников
1738253811
Тут уже вопрос к жиробасу,как он стал такой гнилой? Что не комментарий,одна желчь...так и потонет жирный кусок в желчи
Ответить
Тинез Розоп
1738254526
На десятку имеем право переплачивать. Соседи подогнали…
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 