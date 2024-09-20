«Атырау» – «Женис»: прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Мунайши» пройдет матч 21-го тура Казахстанской Премьер-лиги, где «Атырау» примет «Женис». Ожидается напряженное противостояние между командами, которые находятся в разных частях турнирной таблицы.
«Атырау»
«Атырау» занимает 8-е место с 23 очками после 17 туров. Команда Виталия Жуковского демонстрирует достаточно стабильные результаты дома, не проигрывая в последних 9 матчах на своем поле. Лучший бомбардир команды Николай Сигневич забил 8 голов в 20 матчах, что делает его главным козырем в атаке. Однако стоит отметить, что команда пропускает почти в каждом матче, и это может стать проблемой в предстоящей встрече.
Последние матчи:
- «Ордабасы» 1:0 «Атырау»
- «Тобол» 1:1 «Атырау»
- «Атырау» 1:0 «Шахтер Караганда»
- «Атырау» 1:1 «Актобе»
- «Атырау» 2:2 «Кайсар»
«Женис»
«Женис» борется за выживание, занимая 12-е место с 13 очками после 17 туров. Команда под руководством Акиса Вавалиса не выигрывает на выезде уже 13 матчей подряд, что свидетельствует о серьезных проблемах на чужих полях. Тем не менее, команда улучшила свою игру в обороне, пропуская всего 4 гола в последних 5 матчах. В атаке же дела обстоят хуже – за 5 матчей команда забила всего 3 гола.
Последние матчи:
- «Женис» 1:0 «Кайсар»
- «Шахтер Караганда» 0:0 «Женис»
- «Женис» 1:2 «Актобе»
- «Елимай» 1:0 «Женис»
- «Кайрат» 1:1 «Женис»
Личные встречи
Исторически «Атырау» имеет преимущество в личных встречах с «Женисом». В последней игре между командами, состоявшейся в июне 2024 года, «Атырау» одержал минимальную победу со счетом 1:0.
Последние встречи:
- «Женис» 0:1 «Атырау» (2024)
Статистика
«Атырау»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах
«Женис»:
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Атырау» является фаворитом предстоящего матча благодаря своей более стабильной игре и успешным выступлениям на домашнем поле. «Женис» испытывает серьезные трудности в выездных матчах, и, несмотря на улучшение игры в обороне, атакующие проблемы команды могут стать решающим фактором.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Атырау» – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Атырау» за коэффициент 1.85.