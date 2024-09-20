«Атырау» – «Женис»: прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Мунайши» пройдет матч 21-го тура Казахстанской Премьер-лиги, где «Атырау» примет «Женис». Ожидается напряженное противостояние между командами, которые находятся в разных частях турнирной таблицы.

«Атырау»

«Атырау» занимает 8-е место с 23 очками после 17 туров. Команда Виталия Жуковского демонстрирует достаточно стабильные результаты дома, не проигрывая в последних 9 матчах на своем поле. Лучший бомбардир команды Николай Сигневич забил 8 голов в 20 матчах, что делает его главным козырем в атаке. Однако стоит отметить, что команда пропускает почти в каждом матче, и это может стать проблемой в предстоящей встрече.

Последние матчи:

«Женис»

«Женис» борется за выживание, занимая 12-е место с 13 очками после 17 туров. Команда под руководством Акиса Вавалиса не выигрывает на выезде уже 13 матчей подряд, что свидетельствует о серьезных проблемах на чужих полях. Тем не менее, команда улучшила свою игру в обороне, пропуская всего 4 гола в последних 5 матчах. В атаке же дела обстоят хуже – за 5 матчей команда забила всего 3 гола.

Последние матчи:

Личные встречи

Исторически «Атырау» имеет преимущество в личных встречах с «Женисом». В последней игре между командами, состоявшейся в июне 2024 года, «Атырау» одержал минимальную победу со счетом 1:0.

Последние встречи:

«Женис» 0:1 «Атырау» (2024)

Статистика

«Атырау»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

1 победа, 3 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

«Женис»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Атырау» является фаворитом предстоящего матча благодаря своей более стабильной игре и успешным выступлениям на домашнем поле. «Женис» испытывает серьезные трудности в выездных матчах, и, несмотря на улучшение игры в обороне, атакующие проблемы команды могут стать решающим фактором.

Рекомендации для ставок:

Победа «Атырау» – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Атырау» за коэффициент 1.85.